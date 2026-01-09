【スタバ新作】華やかに香る「アールグレイ ＆ クリーミー ティー ラテ」後味すっきり＆混ぜて味わい変化
【モデルプレス＝2026/01/09】スターバックス コーヒー ジャパン は、新作ビバレッジ「アールグレイ ＆ クリーミー ティー ラテ」を、2026年1月14日（水）より全国の店舗（一部除く）にて販売する。
「アールグレイ ＆ クリーミー ティー ラテ」は、アールグレイ ブーケ ティーの華やかな香りと風味に、フレッシュクリームとホワイトチョコレート風味のシロップを合わせたティーラテ。アイスのみの仕立てとなる。
甘くクリーミーな味わいでありながら、すっきりとした後味で、そのままの状態で飲んでも美味しく、混ぜながら飲み進めることで、香りや味わいの変化を感じられる一杯だ。（modelpress編集部）
Short \530 Tall \570 Grande \614 Venti（R） \658（持ち帰りの場合）
Short \540 Tall \580 Grande \625 Venti（R）\671 （店内利用の場合）
発売日：2026年1月14日（水）〜
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
【Not Sponsored 記事】
