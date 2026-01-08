藤井流星×七五三掛龍也出演ドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』ポスタービジュアル解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

主演・藤井流星（WEST.）共演・七五三掛龍也（Travis Japan）によるテレビ朝日系1月期オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』（1月10日放送スタート）のポスタービジュアルが解禁となった。

■深紅に染まった空間で純白のウエディングドレスを抱きかかえる藤井流星

深紅に染まった今作のポスター。その赤く染まった世界の中で、純白のウエディングドレスを強く抱きかかえる林田和臣（藤井流星）、そして背中を合わせるのは、和臣とともに犯人捜しに乗り出すカメラマンの桜庭（七五三掛龍也）の姿。

まさに『ぜんぶ、あなたのためだから』の世界観を体現したかのような背景とカラーに、これから力を合わせ犯人捜しに乗り出していく“和臣×桜庭”のバディが佇み、まっすぐこちらを見据えている。

赤く染まり、散りばめられた深紅の花びら、まっすぐに眼差しを向ける藤井流星と七五三掛龍也の力強い視線に目を奪われ、この先のストーリー展開に期待は高まる一方だ。

愛する妻に毒を盛ったのは誰なのか？ ビジュアルの中にも、考察の手掛かりとなり得る要素が散りばめられているかもしれない。

「登場人物全員、容疑者」というセンセーショナルなフレーズがラブサスペンスをさらに熱くする『ぜんぶ、あなたのためだから』。要注目だ。

■番組情報

テレビ朝日系 オシドラサタデー『ぜんぶ、あなたのためだから』

01/10（土）スタート

毎週土曜23:00～

出演：藤井流星、七五三掛龍也、井桁弘恵、武田玲奈、大原優乃、草川拓弥、古屋呂敏、なえなの、鈴木愛理、松下由樹

原作：夏原エヰジ『ぜんぶ、あなたのためだから』（講談社）

脚本：若杉栞南 藤平久子

演出：久万真路 室井岳人

■関連リンク

ドラマ『ぜんぶ、あなたのためだから』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/zenbu_anatanotamedakara/