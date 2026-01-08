フリーアナウンサーの中川安奈（32）が6日に放送された日本テレビ系「ザ！世界仰天ニュース」4時間スペシャル（後7・00）に出演。プライベートでの出来事を明かす場面があった。

「天然エピソード」について聞かれた中川は「大人数の食事会に行った時にスマートフォンをマナーモードにするのを忘れていて、電話かかってきちゃったんです」と告白。「うわーと思ってそっとスマホを仕舞おうと思ったら、“誰からかかってきたの？”って聞かれて“すみません！母親でした！”って言ったら“どれどれ？ちょっと貸してみて”って」と電話を取られたという。

その告白に、MCの笑福亭鶴瓶は「そんなこと言うやついるの！なんやねん、そいつ」とツッコミ。すると、中川は「私の母の電話に直接出てくださったのが、鶴瓶さんだったんです」と驚きの事実を明かした。

これには「えー！」「師匠！」とスタジオも衝撃。どうも忘れていた様子の鶴瓶は「思い出したわ、そうそう。しゃべったよね、俺」と笑った。

このやり取りに、スタジオの若槻千夏は「“ほらほら、貸してごらん？”って言った時に“やだ、キモイ”って言っちゃった。間違えちゃった」と苦笑。鶴瓶が「中川の言い方も…」と注意すると、中川も「なんかちょっと違ったかも」と頭を抱えていた。