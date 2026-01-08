ローソンは、2026年1月13日(火)より、関東甲信地区にて「ご当地！うまいもん祭」を開催します。

ランチや夕食にぴったりの、野菜をふんだんに使用した醤油ラーメンがラインナップされます。

ローソン「ご当地！関東 うまいもん祭」野菜たっぷり！香ばし濃口醤油ラーメン

発売日：2026年1月13日(火)

価格：599円(税込)

販売場所：関東甲信地区のローソン店舗

たっぷりの野菜炒めをトッピングした、食べ応えのある一杯。

スープは焦がし風味を効かせた醤油ベースで、関東らしいキリッとした旨みが特徴です。

香ばしいスープが、喉越しのよい麺と野菜によく絡みます。

野菜の甘みと焦がし醤油のほろ苦さが絶妙なバランスで、満足度の高いラーメンに仕上がっています。

「ご当地！関東 うまいもん祭」開催

ローソンは、2026年1月13日(火)より、各地のご当地食材やソウルフードとコラボした「ご当地！うまいもん祭」を開催します。

関東甲信地区では、江戸時代中期に関東で生まれた「濃口醤油」をテーマに商品を開発。

旨味と香りの強さが魅力の濃口醤油を“焦がし醤油”に仕上げることで、香ばしさをアップさせた計8品がラインナップされます。

ローソン「ご当地！関東 うまいもん祭」野菜たっぷり！香ばし濃口醤油ラーメンの紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 焦がし風味のスープ！ローソン「ご当地！関東 うまいもん祭」香ばし濃口醤油ラーメン appeared first on Dtimes.