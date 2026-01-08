焦がし風味のスープ！ローソン「ご当地！関東 うまいもん祭」香ばし濃口醤油ラーメン
ローソンは、2026年1月13日(火)より、関東甲信地区にて「ご当地！うまいもん祭」を開催します。
ランチや夕食にぴったりの、野菜をふんだんに使用した醤油ラーメンがラインナップされます。
ローソン「ご当地！関東 うまいもん祭」野菜たっぷり！香ばし濃口醤油ラーメン
発売日：2026年1月13日(火)
価格：599円(税込)
販売場所：関東甲信地区のローソン店舗
たっぷりの野菜炒めをトッピングした、食べ応えのある一杯。
スープは焦がし風味を効かせた醤油ベースで、関東らしいキリッとした旨みが特徴です。
香ばしいスープが、喉越しのよい麺と野菜によく絡みます。
野菜の甘みと焦がし醤油のほろ苦さが絶妙なバランスで、満足度の高いラーメンに仕上がっています。
「ご当地！関東 うまいもん祭」開催
ローソンは、2026年1月13日(火)より、各地のご当地食材やソウルフードとコラボした「ご当地！うまいもん祭」を開催します。
関東甲信地区では、江戸時代中期に関東で生まれた「濃口醤油」をテーマに商品を開発。
旨味と香りの強さが魅力の濃口醤油を“焦がし醤油”に仕上げることで、香ばしさをアップさせた計8品がラインナップされます。
ローソン「ご当地！関東 うまいもん祭」野菜たっぷり！香ばし濃口醤油ラーメンの紹介でした。
