のが氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【5日分作り置き】休日まとめて作ってまじ痩せる冷凍ビビンバ弁当！超おすすめ!! 【豆腐で高たんぱく質・低カロリー・低脂質】」と題した動画を公開。週末に5日分のランチをまとめて作り置きできる、ヘルシーな「冷凍ビビンバ弁当」のレシピを紹介した。



のが氏は、普段の昼食はコンビニや外食に頼りがちで、栄養バランスまで考えるのが難しいと自身の悩みを告白。そんな中、週末にまとめて5日分のお弁当を作り冷凍保存する方法に出会い、「5日間分のお昼ご飯をお弁当として作って、冷凍して、毎日同じものを食べるっていうのは、革命でした！」とその感動を語った。



今回紹介されたビビンバ弁当は、ヘルシーさに徹底的にこだわっているのが特徴だ。肉味噌には、鶏ひき肉と同量の木綿豆腐を加えてかさ増しすることで、高タンパク質でありながら低カロリー・低脂質を実現。のが氏によると、豆腐が入っているとは思えないほど美味しく仕上がるという。野菜は、もやしと小松菜で作る「ナムル」と、人参と大根で作る「なます」の2種類を用意。ナムルは鶏ガラとごま油でシンプルに、なますは酢と砂糖でさっぱりと味付けすることで、飽きのこない味わいに仕上げる。



すべての具材が完成したら、お弁当箱にご飯を120g～130g程度詰める。食物繊維が豊富な麦ご飯や五穀米を選ぶと、よりダイエット向きになるとのこと。ご飯の上に、なます、ナムル、肉味噌を彩りよく盛り付ければ完成だ。すぐに食べない分は、粗熱を取ってから冷凍庫で保存する。食べる際は、電子レンジで5分ほど加熱すれば、作りたてのような美味しさがよみがえるという。のが氏は、さらにひと手間加えたい人向けに、別添えでゆで卵を用意するアレンジも紹介している。



平日のランチ準備の手間を省きつつ、美味しく健康的な食生活を送りたい人にとって、この作り置きビビンバ弁当は画期的な解決策となるだろう。週末の少しの時間を使って、試してみてはいかがだろうか。