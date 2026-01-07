この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」が、「【年金いくら？】裏社会の人に呼び出され…タクシー運転手84歳の年金インタビュー」と題した動画を公開。登場した84歳の男性が、先月亡くなった妻を「戦友だった」と語り、50年連れ添った夫婦の深い絆と、認知症の妻を介護した日々を明かした。



インタビューに応じたのは、84歳の男性。現在はウォーキングや将棋を楽しみながら、「自分は幸せだと思う」と穏やかに語る。しかし、その1ヶ月前である10月9日に、50年間連れ添った妻を亡くしたことを告白した。



男性は結婚50年を振り返り、妻を「戦友やな」と表現。「ケンカもしたしいろんな事あったけど、共に築き上げてきた」と語り、現在の年金生活も「家内のおかげ。ありがたい」と感謝を口にした。妻は若くして認知症を患い、男性は自宅で4〜5年介護を続けたという。いわゆる“老老介護”の難しさに直面し、その後、特別養護老人ホームに6年間お世話になった末の別れであった。



男性は、介護施設の職員たちに対し「安い給料で良くしていただいた。感謝の気持ちが一番強い」と語り、妻の死後、その預金通帳から介護施設と社会福祉協議会に10万円ずつ寄付したことを明かした。「感謝の気持ちを寄付という形で示した」とその理由を説明している。



また、動画では新聞社勤務から始まり、移動販売のホットドッグ屋で裏社会の人間と渡り合った経験、そして個人タクシーの運転手として生計を立ててきた波乱万丈の人生も語られた。妻との別れを経験し、改めてその存在の大きさを噛みしめる男性の言葉からは、深い愛情と感謝の念が伝わってくる。



