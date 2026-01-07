アップルがカラフルな充電ケースが付いた「第1世代AirPods」のプロトタイプをテストしていたと報じられています。

リークアカウントのKosutamiがその画像を共有。アップルがテストしていたという第1世代AirPodsのプロトタイプは、ケースの外側にピンクとイエローの外装を持ち、イヤホン本体とケースの内側はホワイトのままです。

テストされていた第1世代AirPodsのカラーは、多色展開だった「iPhone 5c」にも似ています。また、アップルは「iPhone 7」にあわせて5つの異なるカラーオプションを開発していましたが、結局ホワイトのみが発売されたそう。

アップルはAirPodsやAirPods Proなど複数のワイヤレスイヤホンを展開していますが、そのカラーはホワイトのみです。ワイヤレスヘッドホンの「AirPods Max」のように、カラフルなAirPodsも見てみたいですね。

