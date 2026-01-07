Samsungの次期フラッグシップ機「Galaxy S26 Ultra」には、周囲の人から画面をのぞかれることを防ぐ新機能「Privacy Display（プライバシーディスプレイ）」が搭載されると噂されています。

↑プライバシーを守る新技術。

その具体的な仕組みが、次期One UI 8.5のファームウェア内から見つかった公式アニメーションにより確認されました。

海外の情報サイト・SammyGuruは、One UI 8.5に標準搭載されている「Tips」アプリを解析し、Galaxy S26 Ultraの公式アニメーションを表示させることに成功。これは、Tipsアプリに「Galaxy S26 Ultra上で動作している」と誤認させる手法によるものです。

プライバシーディスプレイは、視野角を制限する画面保護フィルムをソフトウェア的に再現し、正面から見ている本人以外には画面内容が見えにくくなる機能です。

今回確認された公式レンダリング（CG）アニメーションでは、角がより丸みを帯びたGalaxy S26 Ultraの正面デザインも確認できます。

動作のポイントは、画面を斜めから見た際に表示を暗くすることで、周囲の人が内容を盗み見しにくくする点にあります。Tipsアプリの説明では、公共の場など人目のある環境での使用が想定されています。

また、画面保護フィルムとは異なり、プライバシーディスプレイは利用シーンに応じた柔軟な設定が可能。特定のアプリ使用時のみ有効化したり、AIを用いてあらかじめ定義した状況下で自動的にオンにしたりすることもできます。オン／オフの切り替えは、設定アプリやクイックパネルから行えるそう。

この機能にはSamsung Display製の新世代OLED（有機EL）パネルが必要になる可能性があります。同社はMWC 2024（世界最大級のモバイル関連展示会）においてこの技術を初めて披露していました。

なお、このプライバシーディスプレイがGalaxy S26シリーズの3機種すべてに搭載されるのか、それともUltraモデル専用となるのかは現時点では不明。現在のところ、世界のほかのスマートフォンに同様の機能を備えた製品は確認されていません。

Source: SammyGuru

via: SamMobile

The post 画面が暗っ！ Galaxyの新「のぞき見防止」機能の仕組みが判明 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.