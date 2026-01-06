金蘭会や就実が快勝！ 前回大会準優勝の下北沢成徳は初戦敗退【春高バレー女子2日目】

第78回全日本バレーボール高等学校選手権大会（春高バレー2026）の女子1回戦と2回戦が6日（火）に行われた。

Aコートの第1試合では2023年大会準優勝の誠英（山口）と、6年ぶり19回目の出場を果たした土浦日大（茨城）の1回戦が行われた。結果は、安定感ある試合運びを見せた誠英のストレート勝利に。誠英は7日（水）、32年ぶり9回目の出場になった鹿児島城西（鹿児島）との2回戦に挑む。

Aコートの第5試合では、令和7年度全国高等学校総合体育大会 （インターハイ）準優勝の福岡女学院（福岡）が文京学院大女（東京）と対戦するも、まさかのストレート負け。シードの福岡女学院は初戦となる2回戦で姿を消した。一方、勝利した文京学院大女は8日（木）に開催される3回戦へコマを進めた。

一方、Dコートの第5試合でも2回戦が行われ、前回大会ベスト4の就実（岡山）と京都橘（京都）が激突。この戦いを制した就実は3回戦に進んだ。また、Aコートの第6試合ではインターハイ女王の金蘭会（大阪）が初戦となる2回戦に挑み、三重（三重）に勝利を収めた。金蘭会は、誠英（山口）vs 鹿児島城西（鹿児島）の勝者と3回戦で対戦する。

Dコートの第6試合では前回大会準優勝の下北沢成徳（東京）とインターハイベスト4の富士見（静岡）が激戦を繰り広げた。軍配が上がったのは富士見。名門・下北沢成徳は2回戦で敗退する結果となった。

6日（火）に行われた春高バレーの女子1回戦と2回戦の結果、および7日（水）に開催される女子2回戦の組み合わせは以下の通り。

◼︎春高バレー2026女子1回戦試合結果（1月6日開催）



土浦日大（茨城）0-2 誠英（山口）

西原（沖縄）0-2 安来（島根）

航空石川（石川）1-2 米沢中央（山形）

高知中央（高知）2-1 日南学園（宮崎）

近江兄弟社（滋賀）2-1 岩美（鳥取）

郡山女大附（福島）0-2 鹿児島城西（鹿児島）

秋田北（秋田）0-2 細田学園（埼玉）

岐阜第一（岐阜）0-2 富山第一（富山）



◼︎春高バレー2026女子2回戦試合結果（1月6日開催）



福岡女学院（福岡） 0-2 文京学院大女（東京）

就実（岡山）2-0 京都橘（京都）

金蘭会（大阪）2-0 三重（三重）

下北沢成徳（東京）1-2 富士見（静岡）

◼︎春高バレー2026女子2回戦対戦カード（1月7日開催）



10:00 都市大塩尻（長野）vs 東九州龍谷（大分）

10:00 米沢中央（山形） vs 安来（島根）

11:00 新発田商（新潟）vs 八王子実践（東京）

11:00 開智（和歌山）vs 福井工大福井（福井）

12:10 三浦学苑（神奈川）vs 熊本信愛女（熊本）【12時10分】12:10 誠英（山口）vs 鹿児島城西（鹿児島）

13:20 札幌大谷（北海道）vs 横浜隼人（神奈川）

13:20 高知中央（高知）vs 細田学園（埼玉）

14:30 鳥栖商（佐賀）vs 銀河学院（広島）

14:30 大阪国際（大阪）vs 古川学園（宮城）

15:40 近江兄弟社（滋賀）vs 富山第一（富山）

15:40 奈良文化（奈良）vs 旭川実業（北海道）

