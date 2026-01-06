競技と日常のあいだに生まれる、新しいスポーツ。日本でも広がり始めた「ピックルボール」という選択肢
アメリカを中心に急速な広がりを見せてきたラケットスポーツ「ピックルボール」。テニス、バドミントン、卓球の要素を併せ持ちながら、よりシンプルで、より開かれた存在として、近年注目を集めています。日本でも、都市型インドア施設の誕生やブランドによるコミュニティ形成などを通じて、その存在感が徐々に高まりつつあります。競技としての側面だけでなく、人と人が自然につながるための“場”として、ピックルボールは新たなフェーズに入り始めています。
Pacific PICKLE CLUB（イメージ）/Courtesy of TRANSIT
ピックルボールとは？ー“ほどよさ”が支持される、次世代ラケットスポーツ
ピックルボールは、テニスコートの約3分の1ほどのサイズで行われるラケットスポーツです。プラスチック製の穴あきボールと、木製またはカーボン製のパドルを使用し、ルールは直感的でわかりやすい点が特徴です。スピードやパワーよりも、ラリーの継続性やコミュニケーション性が重視されるため、年齢や運動経験を問わず楽しめるスポーツとして支持を集めています。
PICKLEBALL ONE GINZA SHIMBASHI/Courtesy of PICKLEBALL ONE
本格的な競技志向というより、「体を動かすこと」「人と交わること」を自然に生活へ取り込むためのスポーツ。そのスタンスが、健康志向やコミュニティ志向の高まりと共鳴し、注目を集めていると言えるでしょう。
道具が下げる、参加へのハードルーパフォーマンスよりも“入りやすさ”を優先する設計
ピックルボールの魅力を支えている要素のひとつが、道具のミニマルさです。必要なのは、パドルとボール、そして動きやすい服装のみ。複雑なギア選びや高額な初期投資は必要ありません。パドルは軽量で扱いやすく、ボールもスピードが出にくいため、初心者でもプレーの楽しさをすぐに体感できる設計となっています。
Pacific PICKLE CLUB（イメージ）/Courtesy of TRANSIT
この「最初から楽しめる感覚」が、競技への心理的なハードルを大きく下げています。勝ち負けよりも、場に参加することそのものが価値になる──そんな空気感が、ピックルボールならではの魅力です。
場所が変える、スポーツとの距離感ー都市の中に生まれる、新しいコミュニティ拠点
日本での広がりを後押ししているのが、都市型・インドア施設の存在です。たとえば銀座・新橋エリアに誕生した「PICKLEBALL ONE GINZA」では、仕事帰りや週末にも立ち寄りやすい立地で、ピックルボールを日常に近づけています。
PICKLEBALL ONE GINZA SHIMBASHI/Courtesy of PICKLEBALL ONE
また、「Pacific PICKLE CLUB」のように、競技だけでなくカルチャーやコミュニティ形成を重視した取り組みも登場しています。屋外スポーツの枠を超え、都市の中で、気軽に集い、交わるための場所として機能し始めている点は、従来のスポーツ施設とは異なる特徴と言えるでしょう。
Pacific PICKLE CLUB（イメージ）/Courtesy of TRANSIT
ウエアが曖昧にする、プレーと日常の境界ースポーツウエアから、ライフスタイルウエアへ
ピックルボールの広がりとともに、ウエアの在り方にも変化が生まれています。競技専用のユニフォームではなく、街着としても成立するデザインが支持され始めています。その象徴的な存在が、PCKL Studioです。ピックルボールを起点としながら、機能性と日常性を両立させたウエアを提案しています。
Courtesy of PCKL Studio
動きやすさを備えつつ、過度にスポーティにならない佇まい。プレーの前後で着替える必要がなく、そのまま街へ出られる感覚は、競技と日常の境界を自然に溶かしていきます。着替えるためのスポーツではなく、着たまま参加できるスポーツ。ピックルボールは、ウエアの面からも新しいライフスタイルを提示しています。
Courtesy of PCKL Studio
競技を超えて、ライフスタイルへ
ピックルボールは、単なる新興スポーツではありません。道具、場所、ウエア、そのすべてが「参加しやすさ」を軸に設計されています。だからこそ、競技と日常、運動と文化のあいだに、無理のない接点が生まれます。スポーツが生活の一部として溶け込む未来を、ピックルボールは静かに、しかし確実に描き始めていると言えるでしょう。
■Pacific PICKLE CLUB （パシフィック ピックル クラブ）
住所：東京都江東区有明1-13-7 （livedoor URBAN SPORTS PARK内）
アクセス：「有明テニスの森」駅徒歩3分
営業時間：平日 11:00~21:00／休日 9:00~21:00
WEB：https://pacificpickleclub.com/
■PICKLEBALL ONE GINZA SHIMBASHI （ピックルボールワン ギンザ シンバシ）
住所：〒100-0011 東京都千代田区内幸町1丁目5-2 内幸町平和ビルB1F
アクセス ：「新橋駅」徒歩3分
営業時間：コート 平日／土日祝6:00〜23:00
ショップ 平日／土日祝10:00〜21:00
WEB：https://ginza.pickle-one.com
■PCKL Studio （ピーシーケーエル スタジオ）
WEB：https://pcklstudio.com/
