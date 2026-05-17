今回も大当たりーーーッ！！【セブン-イレブン】和も洋も大充実♡「新作スイーツ」

手頃な価格でハイクオリティな味わいを楽しめるコンビニスイーツの中から、今回は【セブン-イレブン】の新作に注目。ほっと一息つきたい時にもぴったりな、和菓子と洋菓子をピックアップしました。気分に合わせて選んでみて！

朝から食べたくなる絶品スイーツ

「超美味しい」「クオリティ高い」と@yuumogu22さんが絶賛する「しみふわ食感 フレンチトースト いちごソース」。一口サイズのフレンチトーストの上に、果肉入りのいちごソースをかけたスイーツです。そのままでも食べられますが、電子レンジで温めると、より一層しみふわ食感が楽しめそう。

特別感たっぷり！ 美ビジュのご褒美スイーツ

チョコレートをまとった生地に、味わいの異なる2種類のいちごクリームをサンドした「クワトロいちごエクレア」。表面はいちごグレーズといちごキャンディーチップがアクセントになっていて、見た目にも華やかな仕上がりです。贅沢感のある\429（税込）で、自分へのご褒美にも◎

和と洋のいいとこどり！ ひんやりスイーツ

きなこをまとったわらび生地の中に、抹茶クリームと黒蜜ソースを閉じ込めた「ぷるもちきなこわらび 抹茶クリーム」。袋から出した瞬間は、まるできなこ餅のようなシンプルな見た目ですが、ひと口食べると印象がガラリと変わりそう。ネーミングの“ぷるもち”が気になりますが、@oyatsu_panponさんは「もっちり喉越し◎」と感想を投稿しています。

インパクトバッチリ！ パンのような和菓子

厚みのあるどらやき生地で、つぶあんと抹茶ホイップをサンドした「雲どら つぶあん & 抹茶ホイップ」。スコーンと見間違えそうなビジュアルですが、@oyatsu_panponさんによると生地の食感は「しっとりふんわり」で、抹茶ホイップは「やさしいほろ苦さも好印象」と詳しくコメントしています。

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※こちらの記事では@yuumogu22様、@oyatsu_panpon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Reco.N