「外はサクサク、中はホクホク」【マクドナルド】の「ベーコンポテトパイ」がアツいッ♡

【マクドナルド】で、長年愛され続けている人気のサイドメニューが、期間限定で復活しました。サクサクのパイ生地の中に、ポテトやベーコンが入った食べ応えのある一品です。販売期間は5月下旬までを予定しているので、気になる人は早めに試して。

恒例の復活！ シンプルで飽きのこないパイ

初登場以来、何度も再登場しているこちらのパイは、今年も4月から販売開始！ 筆者もここ数年リピートしている一品で、スモーキーなベーコンの風味と、クリーミーなポテトの絶妙な味わいが楽しめます。オレンジを基調としたポップなパッケージに入っていて、中央の切り込みから開ければ片手で食べやすくなっているのもポイント。

食感の対比も魅力的◎

半分に割ってみると、パイ生地の中のトロリとした質感が伝わってきます。実食した@empireo25さんによると「外はサクサク、中はホクホク」とした食感のコントラストが楽しめるそう。具材もたっぷりなので、最後まで満足感を持って食べ進められるかも。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@empireo25様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里