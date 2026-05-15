アダルトビデオ出演でもグラドル業でもない…元セクシー女優が「資産1億円」を掴んだ”意外すぎる理由”

前編記事『セクシー女優からグラドルに「異例の転身」…白木聖菜さんが”解離性障害”と”双極性障害”を発症した「目をそむけたくなるワケ」』より続く。

掟ポルシェが大絶賛

今年3月に週刊プレイボーイからデジタル写真集『はじまり』をリリースした白木聖菜さん（24歳）。2024年にAV女優として活動していた時から彼女を知る者からしたら、その突然の転身は驚きだった。彼女がAV女優の笹本ゆうとして活動していた時からのファンである掟ポルシェさんは言う。

「笹本さんは女優っぽくなく、そのままの素人女性として画面に収まってる感じが本当に魅力的でした。実はAVは勧んで出たわけじゃなかったというのも納得ですが、2作目の作品の中の彼女は没頭している感じがすごくて、あれは女優さんではできない顔だと思います。彼女は女優として出たわけではなく、素人女性としてお仕事を全うしたのだと納得です」

実は彼女は経産婦であり、3歳になる子供がいるという事実もファンにとっては驚きだろう。掟さんが続ける。

「そういう事情があったのか……と思いましたが、僕はその事情を知ったからってファンはファンだし、むしろ良い作品を見させてくれたことに感謝です。できることならAVは続けてほしかったけど、無理して続けるものではありませんから。今後はグラドルとして活動するなら、精神的なご病気を治療しながらゆっくりとマイペースで活躍されることを期待しています」

2年で資産が1億円に膨れ上がった

白木さんは3歳になるお子さんとの暮らしと仕事をどのように両立しているのか。

「実は今、私は完全に子供と同居する暮らしをしていません。子供との住居はベビーシッターさんの力を借りて維持しつつ、もうひとつ知人宅の2拠点生活をしています。と言うのも、昨年までは子供と完全同居で暮らしていたんですが、その時にパニック発作を起こしてしまいました。動悸がして過呼吸になって、過去のフラッシュバックまで起きて『死んだほうがいい』などの幻聴のようなものも聞こえてしまって。これはダメだと思い、今の生活にして、なるべく無理しすぎないようにしています」

だが、AVで借金返済したとはいえ、ベビーシッターの雇用費や住居の維持など相当なお金がかかるだろう。どのように工面しているのか。

「実は18歳の時に交際していた男性が仮想通貨をやってて、その方に教わってからコツコツ仮想通貨で資産を増やしていました。そしてAVをお休みしていた最中に猛烈にデイトレードを独学で勉強しました。その時、すでに元手が1000万円近くあったので、ものすごく集中して高頻度取引をして勝率90％以上で連戦連勝しました。2年ほどで1億円もの資産を増やしました。デイトレーダー的にはまだまだなのでお恥ずかしいのですけど」

借金を返済以降は資産を順調に増やし、子供を安心安全な環境で養育するだけの経済能力は備えていると言うのだ。しかし白木さんの心中には常にこのような葛藤がある。

「もちろん子供には毎日のように申し訳ないと思っています。シッターさんから夜に『ママに会いたいって泣いていた』という報告を受けると胸が張り裂ける思いです。私も母子家庭で育ち、母は常に仕事で親戚や祖母に育てられたので、その寂しさを知っていますから」

母親とは一時期「絶縁状態」に

母子家庭で育ったという白木さん。妊娠出産の際には実の母親に助けは求められなかったのか。

「実は母とは進路の件で揉めてから希薄になってて。母は私を未成年で産んでおり、現在は再婚相手との間にまだ小学生の子供が2人いることから『ウチにも小さい子いるから何も助けられない』と言われてしまいました。その後のAV出演がバレた時も『あんたを産まなきゃ良かった』『恥晒し』と言われて。今は母との仲は戻りましたが、当時は誰にも頼れなかったのです」

AV出演が母親に発覚後、事情をすべて話したことで母親をはじめ家族との関係は時間をかけて戻ったという白木さん。「結局は私も自分の子供に寂しい思いをさせてしまっていることが辛い。だから1日も早く治療して娘と完全に同居する暮らしができるようにしていきたい」と言う。

精神疾患において早期発見や治療は重要であると言われている。それを考えるとグラビアなどの活動といった表舞台に出ることは治療には適しているのかどうかという疑問は残る。その点においては、本人はこのように話す。

「もともとマイナス思考で自分に自信がなさすぎなんですが、過去の交際者からのDVでさらにその思考が根付いてしまっています。グラビアのお仕事はありのままの自分でいていいことや、自分をより良く見せることに集中できる。ありきたりの言葉ですけど……自己肯定感が上がるような作業だということに気づいたんです。子供を放置してグラビアしてって、世間は言うかもしれないですけど、これは私が子供と生活をしていく上で必要な準備期間なんだなって思っています」

元AV女優でデイトレーダーの億り人、さらに現在はグラビアアイドル。その斬新すぎる経歴を持つ白木さんだが、今後はどんな活動をしていきたいのか。

「今は事務所に所属しておらずフリーで活動しているんですが、事務所を探しているところです。グラビアをきっかけにお芝居やタレント活動など幅を広げていけたら嬉しいです。でも今後は爆弾ツイートすることがないように、自分の体調などと相談しつつゆっくりやっていきたいです」

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