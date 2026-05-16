高級車を複数所有する女性YouTuberのあま猫さんが2026年5月10日、公式YouTubeチャンネルに公開した動画で、「ランボルギーニウルス」を2台持ちすることになったと報告した。

リセールに失敗し、「ウルス」を2台持ちすることに

あま猫さんは「SUBARU WRX STI」「レクサス IS500 First Edition」「日産 GT-R Premium edition T-spec」「ランボルギーニ ウラカンEVOスパイダー」「フェラーリ 812 Superfast」「ランボルギーニ ウルスSE」、「ホンダ NSX」という7台の高級車を所有する女性YouTuberで、チャンネル登録者数は45.5万人を数える。

5月9日に公開した動画であま猫さんは、長らく待ち望んだ新車の「ランボルギーニ ウルスSE」が納車されたことを報告。その一方で、同車が納車されるまでの一時的な愛車として利用していたベースグレードの「ランボルギーニ ウルス」を入れ替わりで手放す予定だったが、買い手として名乗りを上げていた人物から「駐車場が見つからない」との理由で購入がキャンセルされたことを明かしている。

「やらかしたな。完全の自業自得」

さらに、5月10日公開の「【大失敗】納車直後の悲報? ランボルギーニウルスを２台持ちすることに...」と題した動画であま猫さんは「ウルスSEが納車されたことによって、ウルス2台持ちなんですよ、私」といい、「結局、どっちもまだローンの支払いを続けている」と語った。

「この2台合計で余裕で8000万円超え。約1億円って言っちゃってもいいのかな？ すごいいい金額します（笑）」とあま猫さん。「どちらも今、私の名義で購入している車にはなるんですよ」と述べ、現在、ベースグレードの「ウルス」について、新しくオーナーになりたいという人が現れたため「もしかしたら来週あたりに新しい次のオーナーさんが決まるかもしれない」と説明した。とはいえ、売却が確定したわけではなく「もし本当にそれでダメだった場合は、ワンチャンこの2台を使って面白い企画をできたらなと思う」といい、「まさか同じ車種を2台も持つことになるとは思わなかった。やらかしたな。完全の自業自得」とつぶやいていた。