¥¤¥ä¥Û¥óÀìÌçÅ¹¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Ó¹¤Ã¤¿¡Ö2025Ç¯¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¡×¤Ï¤³¤ì¤À¡ª1,980±ß¤Î¾×·â¤«¤é¹âµéµ¡¤Þ¤Ç¡¢¥¬¥ÁÀª¤¬Áª¤Ö¥ªー¥Ç¥£¥ªÀ½ÉÊ¥ì¥Ó¥åー
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥óÀìÌçÅ¹ e¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬¡Ö¥¤¥ä¥Û¥óÀìÌçÅ¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Áª¤Ö2025Ç¯¥ªー¥Ç¥£¥ªÀ½ÉÊ¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÀìÌçÅ¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥Ï¥êー¤È¤Ï¤Þ¤Á¤ã¤ó¡¢¤æー¤Ç¤£¤Î£³¿Í¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö¼«Ê¬¤¬Çã¤Ã¤¿À½ÉÊ¡×¤È¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿À½ÉÊ¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î¥Æー¥Þ¤Ç¡¢2025Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥ªー¥Ç¥£¥ªÀ½ÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤¤òÁª½Ð¡£Ã±¤Ê¤ë²»¼ÁÉ¾²Á¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢À½ÉÊ¤ÎÇØ·Ê¤äÉÕÂ°ÉÊ¡¢¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥×¥í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤¬¸÷¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥Ï¥êー¤¬¡ÖÇã¤Ã¤¿À½ÉÊ¡×¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢¿å·î±«¡ÊMOONDROP¡Ë¤ÈTAGO STUDIO¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ÖHarmon-SP¡×¡£ÅÁÀâÅª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÆ±»Î¤Î¥³¥é¥Ü¤Ë¡Ö¶¸¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¤ÎÇ®ÎÌ¤Ç¡¢3´ð¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ðー¤¬¤â¤¿¤é¤¹¿¤Ó¤ä¤«¤ÊÄã°è¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¹â°è¤òÀä»¿¤·¤¿¡£¡ÖÄ¹»þ´Ö¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤Ë¸þ¤¤¤¿Í¥ÅùÀ¸¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢ÆÃ¤Ë¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¤Ç¤Ï¡Ö¥Ûー¥à¥·¥¢¥¿ー¼ª¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤Èºø³Ð¤¹¤ë¤Û¤É¤Î°µÅÝÅª¤ÊÎ×¾ì´¶¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¡Öº£Ç¯½Ð¤¿Ãæ¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÇã¤Ã¤¿¡×À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖTANCHJIM ORIGIN LOST MANOR¡×¡£¹ë²Ú¤Ê¥¢ー¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ä¥ì¥¶ー¥±ー¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÕÂ°ÉÊ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÇ®ÊÛ¤·¡¢¡Ö¥Üー¥«¥ë¤Ï¼ª¸µ¤ÇÓñ¤¯¤è¤¦¤Ê¶á¤¤Äê°Ì¤Ç¡¢³Ú´ïÂÓ¤Ï±ó¤¯¤Þ¤Ç¼«Á³¤Ë¹¤¬¤ë¡×¤È¤½¤ÎÆÈÆÃ¤Î¶õ´ÖÉ½¸½¤òÌ¥ÎÏ¤È¤·¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤Ï¤Þ¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÖÇã¤Ã¤¿À½ÉÊ¡×¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÎÍÀþ¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖAZLA TRINITY¡×¡£Æ±»á¤Ï¡¢À½ÉÊ¤Î¤¿¤á¤Ë¿·µ¬Àß·×¤µ¤ì¤¿¥¤¥äー¥Ôー¥¹¡ÖSednaEarfit T¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¡¢¡Ö¥¤¥äー¥Ôー¥¹¤òÇã¤Ã¤¿¤é¥¤¥ä¥Û¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¿¡×¤È¤½¤Î¾ï¼±ÇË¤ê¤Ê¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿À½ÉÊ¡×¤Ë¤Ï¡¢SONY¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖINZONE E9¡×¤òÁª½Ð¡£Í¥¤ì¤¿ÁõÃå´¶¤È¼×²»À¤òÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥²ー¥à¤Ç¾¡¤Á¤Ë¤¤¤¯¥¿¥¤¥×¤Î²»¡×¤È¡¢¤½¤Î¥·¥ãー¥×¤Ê²»¼Á¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ð¥¤Áª½Ð¤Ç¤Ï¡¢³Æ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬²»¼Á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÇØ·Ê¡¢ÉÕÂ°ÉÊ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¤¥äー¥Ôー¥¹Ã±ÂÎ¤Î²ÁÃÍ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Â¿³ÑÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÇÀ½ÉÊ¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹â²Á¤Ê¥Ï¥¤¥¨¥ó¥Éµ¡¤«¤é¶Ã°ÛÅª¤Ê¥³¥¹¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸Ø¤ë¥¨¥ó¥È¥êーµ¡¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÀ½ÉÊ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ªー¥Ç¥£¥ª¤Î±ü¿¼¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤òºÆÇ§¼±¤µ¤»¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¤¥ä¥Û¥ó¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥óÀìÌçÅ¹¡Öe¡ù¥¤¥ä¥Û¥ó¡×¤Ç¤¹¡ªe¡ù¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Ë4Å¹ÊÞ¡Ê½©ÍÕ¸¶¡¢ÂçºåÆüËÜ¶¶¡¢Ì¾¸Å²°Âç¿Ü¡¢ÀçÂæ±ØÁ°¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·ÉÊÈÎÇä¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ç¯´Ö10ËüÅÀ°Ê¾å¤Î¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ëÇã¼è¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¡¢Ãæ¸ÅÈÎÇä¤â½¼¼Â¡£Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯»îÄ°´Ä¶¤ÈÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£