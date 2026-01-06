飼い主さんと5日ぶりの再会を果たしたわんこの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で7万回再生を突破し、「朝から涙が止まりません」「ずっと待ってたんだね」「嬉しさ爆発してますね」といったコメントが寄せられることとなりました。

入院した飼い主さん

Instagramアカウント「toni0908_corgi」の投稿主さんは、ウェルシュ・コーギー・ペンブロークの『トニ』ちゃんの日常を紹介しています。

投稿主さんは、手術のため5日間入院していたそうです。その間のトニちゃんのお世話は、ご主人が仕事を休んで行ったとのこと。

入院前、投稿主さんは、トニちゃんに「ママは病院に行くこと」「帰るのは5日後になること」「絶対に帰ってくること」の3つを伝えていたといいます。そして5日後、「嫌われてないかな？」と不安に思いながら帰宅してみると…。

大歓迎する姿に号泣

投稿主さんを待ち構えていたトニちゃんは、扉が開いた瞬間に猛ダッシュ！！久々の再会の喜びが爆発して、投稿主さんに飛びついたといいます。その姿に、投稿主さんは大号泣。そのあと、荷物の片付けをしているときも、トニちゃんはずっとそばに寄り添ってくれていたそうです。

実は、人生で初めて手術をしたという投稿主さん。悪夢や痛みで辛かったこともあり、トニちゃんに会えた安心感で号泣してしまったと綴っています。投稿主さんが手術を頑張ったことは、トニちゃんには知る由もありません。しかし、それでもまっすぐに再会を喜んでくれるトニちゃんが、愛おしくてたまらなくなったとも綴ったのでした。

この投稿には「絆の強さがよく分かりました」「家族っていいですね」「トニちゃんと素敵な時間を過ごしてください」などの温かなコメントが寄せられています。

寂しがり屋なトニちゃん

トニちゃんは、もともととっても寂しがり屋なわんこなのだそう。おでかけしても、投稿主さんの姿が少し見えないだけでクンクン鳴くのだそうです。キョロキョロと投稿主さんを探す姿は、小さな子供そのもの…。

そんな甘えん坊なトニちゃんにとって、投稿主さんの不在はとても不安なものだったでしょう。「明日はきっと会える」の繰り返しだったのかもしれません。それでも信じて待ち続ける姿は、純粋な愛情とは何かを考えさせられますね。

トニちゃんの可愛い姿はInstagramアカウント「toni0908_corgi」の他の投稿からチェックすることができます！

