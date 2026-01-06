【A SU S：ROG × コジマ プロダクション】 2026年上半期 発売予定

ROG Flow Z13-KJP

ASUSは1月6日、同社のゲーミングブランド「ROG」とゲーム開発スタジオ「コジマプロダクション」のコラボレーション製品を発表した。2026年上半期に発売予定。

ASUSは、米国・ラスベガスで開催中の「CES 2026」にあわせて、ROGのバーチャル発表イベント「Dare To Innovate」を実施。この中でコジマプロダクションとコラボレーションしたゲーミングノートPCやゲーミングデバイスを発表した。

【Dare to Innovate - CES 2026 Launch Event | ROG】

ゲーミングノートPC「ROG Flow Z13-KJP」は、コジマプロダクションに所属するデザイナーの新川洋司氏がデザインを手がけ、シャーシから筐体の細部、脱着式キーボードまでオリジナルのものとなった特別モデル。ROGのゲーミングノートPCとしては初めてカーボンファイバーを使用しているほか、専用のスーツケースが付属しており、ユニークな世界観を演出している。

【ROG Flow Z13-KJP】

（AMD Ryzen AI MAX+ 395／最大128GBメモリ／2.5K・180Hz ROG Nebula ディスプレイ）

さらに、コジマプロダクションのロゴやシンボルキャラクター「ルーデンス」をデザインに取り入れたゲーミングヘッドセット「ROG DELTA II-KJP」やゲーミングマウス「ROG KERIS II ORIGIN-KJP」、ゲーミングマウスパッド「ROG SCABBARD II XXL-KJP」も同時発表。「ROG Flow Z13-KJP」とあわせて、ファン必見のセットアップとなっている。

ゲーミングヘッドセット「ROG DELTA II-KJP」

ゲーミングマウス「ROG KERIS II ORIGIN-KJP」

ゲーミングマウスパッド「ROG SCABBARD II XXL-KJP」

