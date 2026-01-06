“2026年の抱負”は南沙良「毎年言ってるんですけれど健康第一」、出口夏希は？

女優の南沙良（23歳）と出口夏希（24歳）が、1月6日放送予定の「ザ！世界仰天ニュース」公式SNSの動画に出演。2026年の抱負について語った。



映画「万事快調＜オール・グリーンズ＞」に出演する南沙良と出口夏希が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。



収録後のアフタートークで、今年の抱負について聞かれた南は「毎年言ってるんですけれど健康第一。この間たまたま占いの本をコンビニで買って読んだら、2026年は健康に気を付けないと、大変なことが起きると書いてあったので、健康に気を付けて頑張りたいと思います」とコメント。



出口は「私は2026年もいろいろなことに挑戦する年になりそうなので、ご飯をいっぱい食べてガッツをつけて頑張りたいと思っています！」と語った。