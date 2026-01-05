2026年の年始もまた、俳優たちの結婚発表が相次ぎ、多くの祝福の声が広がっている。新年早々のうれしい知らせが続き、タイムライン一面が「おめでとう」で埋まっていく様子に、画面越しでも少し気持ちが明るくなった人は多かったはずだ。本稿では、そうした年始の結婚発表を入り口に、それぞれのコメントと2025年の出演作を振り返りながら、このタイミングで結婚を迎えた俳優たちの今をまとめておきたい。

■長澤まさみ まず大きな話題となったのが、長澤まさみの結婚である。本人は所属事務所のサイトに直筆コメントを掲載し、「応援してくださっている皆様へ」と呼びかけたうえで、映画監督の福永壮志と入籍したことを報告した。お互いに支え合いながら日々の生活を大切にし、「これからの人生を一歩一歩丁寧に歩んでいこうと思っています」と、これからの歩みについても言葉を添えている。最後には「まだまだ未熟な二人ではありますが」と自らを評しつつ、温かく見守ってほしいという思いを静かに綴った。

2025年は長澤にとって主演映画が続いた年でもあった。6月公開の『ドールハウス』では、緊張感のある物語を引っ張る存在として物語の中心に立ち、10月公開の『おーい、応為』では、葛飾北斎の娘・葛飾応為を演じ、表現者としての情熱と孤独を抱える人物像に踏み込んだ。ジャンルの異なる2本で、主演としての確かな力をあらためて示した1年だったと言える。

そうした経験を経て迎える2026年は、結婚という節目も重なり、長澤がまた新しい表情を見せていく年になりそうだ。作品ごとにどのような顔を引き出してくれるのか、引き続き楽しみにしたい。

■本郷奏多 本郷奏多は公式X（旧Twitter）アカウントを通じて結婚を報告した。「この度、入籍いたしましたことをご報告いたします」と切り出し、「お相手は一般の方ですので、そっと見守っていただけますと幸いです」とつづるなど、私生活への配慮を丁寧に言葉にしている。さらに、「これからも一つ一つのお仕事に向き合い、より一層精進してまいります」と、俳優としての姿勢もあらためて示しており、新年の晴れやかな報告でありながら、落ち着いた本郷らしさが伝わるコメントとなっていた。

2025年は連続ドラマでの活躍が目立った本郷。『スティンガース 警視庁おとり捜査検証室』（フジテレビ系）では水上涼介役として登場し、緊張感ある群像劇の中で、抑えた芝居の中に鋭さをにじませる存在として印象を残した。さらにドラマ『笑ゥせぇるすまん』（Prime Vide）では三重岳ハルオ役を演じ、独特の世界観やキャラクター性にしっかりなじみつつ、クセのある物語に自然に溶け込む演技で幅の広さを見せている。

そうした2025年の活躍を経て、2026年には短編映画『インフルエンサーゴースト』が控えている。結婚という私生活の節目も含めて、あらためて注目したい1年になりそうだ。

■松田るか 松田るかは1月2日、脚本家・演出家の谷碧仁との結婚を発表した。2人の連名で出された文書では、「入籍いたしましたことをご報告申し上げます」としつつ、これまで支えてきたファンや関係者への感謝も丁寧に記されている。「物理的にもにぎやかな家になると思います」とユーモラスに綴りながら、「対話に対話を重ね、小さな幸せを幸せだと言う勇気と、そのための底力を、これから二人で培っていきたい」と、これからの暮らし方についても率直な言葉を添えたコメントだった。

2025年は、沖縄に根ざした作品への出演が目立った1年でもある。映画『STEP OUT にーにーのニライカナイ』では、海や街の空気をそのまままとったような自然体のたたずまいで物語に厚みを加えた。さらに主演映画『かなさんどー』では、知念美花として、家族や記憶に向き合うドラマを正面から受け止める存在となり、松田の等身大の強さが前面に出ていた。2026年にはまた違ったフィールドでの活躍も見られそうで、楽しみだ。

■田中日奈子 田中日奈子は元日に結婚を報告した。自身のXでは「私事ではありますが、結婚いたしました事をご報告させていただきます」と切り出し、「新年の始まりにあわせてのご報告となりました」と、このタイミングを選んだ理由にも触れている。日頃から応援してくれる人々への感謝を述べたうえで、最後は「2026年はより一層さまざまなことに挑戦し、お仕事にも精いっぱい励んでまいります」と言葉を結んでおり、節目を迎えながらも前を向く姿勢が伝わるコメントとなっていた。

『ウルトラマンアーク THE MOVIE 超次元大決戦！光と闇のアーク』では乾あかり役で出演。テレビシリーズから続く世界観の劇場版で、田中はその一員として物語に参加した。ヒーロー作品ならではのスケールの中で、限られた場面でもきちんとキャラクターを立たせていく芝居は、これまで積み重ねてきたキャリアがあってこそだと感じさせる。

発表の言葉どおり、2026年は挑戦の1年になりそうである。結婚という個人的な節目を経て、役者としてどんな広がりを見せるのかを見守っていきたい。

■南沢奈央 南沢奈央も元日に結婚を報告した。自身のコメントでは「安達雄基さんと入籍いたしました」とはっきり明かし、「これからふたりで尊敬し合い、支え合い、高め合い、共に歩んでいきたい」と、まっすぐな言葉でこれからの人生についてつづっている。

昨年を振り返ると舞台『海と日傘』では、静かな会話劇の中で家族の時間や記憶を扱う物語に寄り添い、余白の多い芝居で余韻を残した。10月の舞台『MONDAYS／このタイムループ、まだまだ終わらない!?』では、タイムループというコミカルな設定に身を置きながらも、人間味のある人物像を丁寧に立ち上げている。映像作品よりも観客との距離が近い場で、言葉と感情の揺れに向き合い続けた2025年だったと言える。

2026年は、舞台『2時22分―A GHOST STORY―』への出演が控えており、舞台俳優としての歩みと、個人としての変化がどのように重なっていくのかを見届けたくなるタイミングである。

■伊藤歩＆細谷祐介 そして1月5日には年齢差のある組み合わせとしても意外性を呼んだ、伊藤歩と細谷祐介の結婚発表があった。連名の文書で「約二年間の交際を経て、入籍いたしましたことをご報告申し上げます」と伝え、「信頼し合い、高め合い、何より一番の理解者でいられると確信し、結婚する運びとなりました」と結婚に至った思いをまっすぐに綴っている。あわせて、これまで支えてくれた人々への感謝を述べながら、「これまで以上に一つひとつの仕事に真摯に向き合い、精進してまいります」と締めくくった。

2025年の伊藤は、連続ドラマ『大追跡～警視庁SSBC強行犯係～』（テレビ朝日系）など映像作品で着実に存在感を示しつつ、映画でも『ゴリラホール』『白の花実』と出演作が続いた。一方の細谷も、映画『犬猫とあくびと余興』などで経験を重ね、俳優としての歩幅を広げてきた。そうした2025年の歩みを経て迎える2026年には、伊藤が映画『ただいまって言える場所』や『横浜ネイバーズ Season1』（東海テレビ・フジテレビ系）への出演を控えている。生活の節目と仕事の節目が重なる今、2人が次の現場でどんな表情を見せてくれるのかも、素直に楽しみである。

年始の結婚発表は、どうしてもプライベートな出来事として語られがちだが、2025年の出演作を振り返ると、どの俳優もすでにそれぞれの場所でしっかりと足場を築いてきたことがわかる。だからこそ、「おめでとう」という気持ちと同時に、「次はどんな作品で会えるだろう」と自然に楽しみが湧いてくるのだろう。2026年も、スクリーンやステージの上で、新たな代表作と出会えることを期待したい。（文＝川崎龍也）