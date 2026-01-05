第102回箱根駅伝復路

第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）は3日、青学大が大会新となる10時間37分34秒で3年連続9度目の総合優勝を果たした。立役者となったのは5区で大逆転を演じた黒田朝日（4年）。区間記録を1分55秒更新する衝撃の走りだった。レース直後、本音がこぼれたシーンを5日放送の日本テレビ系情報番組「DayDay.」が紹介していた。

当日変更で5区を託されたスーパーエース・黒田。先頭と3分24秒差の5位でタスキを受けたが、大逆転を演じた。城西大、国学院大、中大を抜き、終盤に早大・工藤慎作（3年）も逆転。1時間7分16秒の区間新記録でゴールテープを切った。昨年の若林宏樹（青学大）がマークしていた1時間9分11秒を1分55秒更新。総合Vに大きく貢献し、金栗四三杯＆MVPを獲得した。

「DayDay.」では、ゴールテープを切った後に黒田がチームメートと談笑するシーンも放送された。「ラスト1000（メートル）、死ぬかと思った」と本音。直後のインタビューでも「無我夢中で、記憶もない」と語るほど、壮絶なレースだった。

さらに笑いながら「もう……小河原お前、どうしよっかと思った」と1区で16位だった小河原陽琉（2年）について話した。小河原は当日変更で急遽1区を走ることになり、前回の区間2位相当のタイムと悪い走りではなかったものの、黒田の一言に「ごめんなさい！」と反応。周囲のチームメートにも笑いが広がっていた。



（THE ANSWER編集部）