¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ê¿»³ÎáÌÀ¡Ø¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Î²Ê³Ø¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Àö´é¤·¤¿Ä¾¸å¤«¤éÈ©¤ÏµÞÂ®¤Ë´¥¤¤¤Æ¤¤¤¯
Àö´é¸å¤ËÈ©¤ÏµÞÂ®¤Ë´¥Áç¤·¤Þ¤¹¡£
´é¤ÎÈ©¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Á°ÏÓ¤ÎÈ©¤òÀÐ鹼¤È¿å¤ò»È¤Ã¤ÆÀö¾ô¤·¤¿¸å¤ÎÈ©¤Î¾õÂÖ¤òÂ¬Äê¤·¤¿¼Â¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àö¾ô¤ÎÁ°¸å¤ÇÈ©¤ÎTEWL¡Ê·ÐÉ½Èé¿åÊ¬¾ø»¶ÎÌ¡Ë¤òÄ´¤Ù¤¿·ë²Ì¤ò¿ÞÉ½1¤Ë¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊÔ½¸ÉôÃí¡§³°ÉôÇÛ¿®Àè¤Ç¤Ï¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥¯¤ä¿ÞÉ½¤Ê¤É¤Î²èÁü¤òÁ´Éô±ÜÍ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤ÏPRESIDENT OnlineÆâ¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²£¼´¤¬¹Ô¤Ã¤¿¼Â¸³¤Î¼ïÎà¡¢¤½¤·¤Æ½Ä¼´¤¬TEWL¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£TEWL¤ÎÃ±°Ì¤Ïg/hm2¤Ç¤¹¡£¥¹¥±¡¼¥ë¤¬¤ä¤äÂç¤²¤µ¤ÊÃ±°Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢1»þ´Ö¡Êh¡Ë¤¢¤¿¤ê¡¢1m2¤ÎÈéÉæ¤«¤é¾ø»¶¤¹¤ë¿å¤Î¥°¥é¥à¿ô¡Êg¡Ë¤Ç¤¹¡£
15¿Í¤ÎÈï¸³¼Ô¤ò»È¤Ã¤¿¼Â¸³¤Ç¡¢¤½¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¸³¾ò·ï¤ÎS¤ÏÀÐ鹼¤Î»ÈÍÑ¡¢W¤Ï¿å¤Î»ÈÍÑ¡¢T¤Ï¥¿¥ª¥ë¤ÇÍ¥¤·¤¯¿¡¤¤¤Æ¤Î´¥Áç¡¢¤½¤·¤ÆE¤Ï²¹É÷¤Ç¤Ê¤¤É÷¤Ë¤è¤ë´¥Áç¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤ÐSWT¤ÏÀÐ鹼¤È¿å¤ò»È¤Ã¤ÆÀö¾ô¤·¡¢¥¿¥ª¥ë¤Ç¿¡¤¼è¤Ã¤Æ´¥¤«¤·¤¿¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤¹¡£
¢£´¥Áç¤Î¸¶°ø¤Ï¡ÖÀÐ¸´¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀö´é¡×
Àö¾ô¤Ï2»þ´Ö¤Î´Ö³Ö¤ò¶õ¤±¤Æ2ÅÙ¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Àö¾ô¤Ë»È¤Ã¤¿¤ªÅò¤Î²¹ÅÙ¤Ï¤ä¤ä¹â¤¤37¡î¤Ç¤¹¡£Âè2²ó¤Ç½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Àö´é¤ËÅ¬¤¹¤ë¿å²¹¤Ï¾¯¤·¤Ì¤ë¤á¤Î32¡Á34¡î¤Î¤ªÅò¤Ç¤¹¡£¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤¿Éô²°¤Î²¹ÅÙ¤Ï21¡Þ2¡î¤Ç¡¢¼¾ÅÙ¤Ï40¡Þ5¡ó¤Ç¤¹¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¼Â¸³¤Ç¡¢¤ä¤ä¼¾ÅÙ¤ÏÄã¤¤¾ò·ï¤Ç¤¹¡£
Àö¾ôÁ°¡Ê¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¡Ë¡¢1²óÌÜÀö¾ô¸å¤ª¤è¤Ó2²óÌÜÀö¾ô¸å¤ÎTEWLÃÍ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤É¤Î¾ò·ï¤Ç¤âÀö¾ô¸å¤ËTEWLÃÍ¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Àö¾ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈéÉæ¤«¤é¤Î¿åÊ¬¾øÈ¯¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÁý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¶½Ì£¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢ÀÐ鹼¤ò»È¤Ã¤Æ¤â»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤âÁý²Ã¤¹¤ë¿åÊ¬¾øÈ¯ÎÌ¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Àö¾ô¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤´¤È¤Ë¡¢¿åÊ¬¾øÈ¯ÎÌ¤ÏÁý²Ã¤¹¤ë·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢1Æü¤Ë²¿ÅÙ¤âÀö´é¤¹¤ë¤È¡¢ÈéÉæ¤¬¤É¤ó¤É¤ó´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼Â¸³·ë²Ì¤«¤é¡¢Àö´é¸å¤Ë¤ÏÀÐ鹼¤äÀö´éºÞ¤ò»È¤¦¤«»È¤ï¤Ê¤¤¤«¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢È©¤«¤é¤ÎTEWLÃÍ¤Ï¾å¾º¤·¡¢È©¤Ï´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆþÍá¸å¤ÎÈ©¤ÏÆþÍáÁ°¤è¤ê´¥Áç¤·¤Æ¤¤¤ë
ÆþÍá»þ¤ËÀö´é¤ò¤¹¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆþÍá¸å¤ÎÈ©¤«¤é¤ÎTEWLÃÍ¤òÂ¬Äê¤·¤¿¼Â¸³·ë²Ì¤ò¿ÞÉ½2¤Ë¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
½Ä¼´¤ÏTEWLÃÍ¤ò¡¢²£¼´¤ÏÆþÍá¸å¤Î·Ð²á»þ´Ö¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÆþÍáÄ¾¸å¤Ë¤ÏÂÎ¤¬²¹¤Þ¤ë¤³¤È¤«¤éTEWLÃÍ¤ÏµÞÂ®¤Ë¾å¾º¤·¤Þ¤¹¡£10Ê¬¸å¤Ë¤ÏTEWLÃÍ¤ÏÂçÊ¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆþÍáÁ°¤ËÈæ¤Ù¤Æ¾¯¤·Âç¤¤¤ÃÍ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÆþÍáÁ°¤è¤êÈ©¤Ï´¥Áçµ¤Ì£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¼çÍ×¤ÊÍýÍ³¤ò¿ÞÉ½3¤Ë¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
ÆþÍá¤¹¤ë¤È³ÑÁØ¤ÎÉ½ÌÌÉÕ¶á¤ÎºÙË¦¤¬¤Õ¤ä¤±¤Æ¡¢ºÙË¦Æ±»Î¤Î·ë¹ç¤¬´Ë¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎºÙË¦´Ö¤«¤éÊÝ¼¾À®Ê¬¤Ç¤¢¤ëNMF¡ÊÅ·Á³ÊÝ¼¾°ø»Ò¡Ë¤ä¿åÊ¬¤¬ÈéÉæ¤Î³°¤ËÎ®¤ì½Ð¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢È©¤ÎÃæ¤ÎÊª¼Á¤ÎÇ»ÅÙ¤Î¤Û¤¦¤¬Åò½®¤Ë¤¢¤ë¤ªÅò¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÊª¼Á¤ÎÇ»ÅÙ¤è¤ê°µÅÝÅª¤Ë¹â¤¤¤¿¤á¡¢È©¤ÎÃæ¤Î¿»Æ©°µ¤Ï¿åÃæ¤è¤ê¤º¤Ã¤È¹â¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢È©¤ÎÃæ¤ÎÀ®Ê¬¤Ï¿å¤ËÍÏ¤±½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢È©¤ÎÃæ¤Ë¤â¤È¤â¤È¤¢¤Ã¤¿NMF¤Ê¤É¤ÎÊÝ¼¾À®Ê¬¤¬Î®½Ð¤·¡¢È©¤Ï¿åÊ¬¤òÊÝ»ý¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Àö´é¸å¡¦ÆþÍá¸å¤Ï¡Ö¤¹¤°¤ËÊÝ¼¾¡×¤¬Å´Â§
¤µ¤é¤ËÀÐ鹼¤Ê¤É³¦ÌÌ³èÀºÞ¤ò»È¤¦¤È¡¢³ÑÁØÉ½ÌÌ¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¡¢ÈéÉæ¤òÊÝ¸î¤·¡¢¤«¤ÄÉ½ÌÌ¤«¤é¤Î¿åÊ¬¤ÎÎ®½Ð¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¤ëÈé»é¤¬½ü¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¿å¤ò¤Ï¤¸¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢³ÑÁØ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ï¤è¤ê¤Õ¤ä¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢ÆâÉô¤«¤é¤Î¿åÊ¬¤äNMF¤ÎÎ®½Ð¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èé»é¤ÏÊÝ¼¾¾å¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤ÊÆ¯¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³ÑÁØºÙË¦´Ö»é¼Á¤Ç¤¢¤êÊÝ¼¾¤ÎÌòÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥»¥é¥ß¥É¤âÌý¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ³¦ÌÌ³èÀºÞ¤ÇÀö¾ô¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢²¹ÅÙ¤Î¹â¤¤¤ªÅò¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ä¹»þ´Ö¤ªÅò¤Ë¿»¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢³ÑÁØ¤ÎºÙË¦¤ÎÇÛÎó¤¬¤è¤êÂç¤¤¯Íð¤ì¡¢ÊÝ¼¾À®Ê¬Åù¤ÎÎ®½Ð¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤«¤éÈ©¤ËÍ¥¤·¤¤ÆþÍá¤Î¾ò·ï¤Ï¡¢42¡î¤è¤êÄã¤¤²¹ÅÙ¤Î¤ªÅò¡¢ÆþÍá»þ´Ö¤Ï15Ê¬°ÊÆâ¡¢¤½¤·¤Æ1Æü²¿ÅÙ¤âÆþÍá¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°Ê¾å¤Î¼Â¸³·ë²Ì¤«¤éÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àö´é¸å¤âÆþÍá¸å¤â¡¢È©¤Ï¤¹¤°´¥Áç¾õÂÖ¤Ë´Ù¤ê¤Þ¤¹¡£
¿»Æ©°µ¤Îº¹¤Ë¤è¤ëNMF¤Ê¤É¤ÎÎ®½Ð¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î1¤Ä¤Î¼êÃÊ¤ÏÆþÍáºÞ¤ò¤ªÅò¤ËÍÏ¤«¤·¤Æ¡¢¤ªÅòÂ¦¤Î¿»Æ©°µ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎºîÍÑ¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÆþÍá¸å¤ÎÈ©¤Ï´¥Áç¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½¾¤Ã¤Æ¡¢Àö¾ô¸å¤ÏÁá¤á¤ËÈ©¤ÎÊÝ¼¾¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬´ÎÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌÜÅª¤Ç»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬²½¾Ñ¿å¤Ç¤¹¡£
¢£È©¤Ë¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤òÍ¿¤¨¤ëÊÝ¼¾À®Ê¬¤ÎÆ¯¤
²½¾Ñ¿å¤Î¤ª¤â¤ÊÌÜÅª¤Ï¿åÊ¬¤ÎÈ©¤Ø¤ÎÊäµë¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¿å¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤¿¤À¿å¤ò¤Ä¤±¤¿¤À¤±¤À¤È¡¢¤Þ¤¿¤¹¤°¾øÈ¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢Àè¤Û¤É½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆþÍá¤äÀö´é¤Ë¤è¤êÊÝ¼¾À®Ê¬¤â¼º¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÊä¤¦¤¿¤á¤ÎÀ®Ê¬¤âÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È©¤Ë¤È¤Ã¤ÆÊÝ¼¾¤ÏÈó¾ï¤ËÂç»ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼Â¤ËÍÍ¡¹¤ÊÊÝ¼¾À®Ê¬¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤ÏÂåÉ½Åª¤ÊÊÝ¼¾ºÞ¤Ç¤¢¤ë¥°¥ê¥»¥ê¥ó¤È¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¤â¤Ã¤È¤â¸Å¤¤ÊÝ¼¾ºÞ¡½¡½¥°¥ê¥»¥ê¥ó
¥°¥ê¥»¥ê¥ó¤ÏÀÎ¤«¤éÈéÉæ¤ÎÊÝ¼¾¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¸Å¤¤ÊÝ¼¾ºÞ¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Æü¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î²½¾ÑÉÊ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î²½³Ø¹½Â¤¤Ï¿ÞÉ½4¤Ë¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢C¸¶»Ò¤ò3¸Ä¡¢H¸¶»Ò¤ò8¸Ä¡¢¤½¤·¤ÆO¸¶»Ò¤ò3¸Ä´Þ¤àÈæ³ÓÅª´ÊÃ±¤ÊÊ¬»Ò¤Ç¤¹¡£O¸¶»Ò¤Î³ä¹ç¤ÎÂ¿¤¤Ê¬»Ò¤Ç¤¹¡£
O¸¶»Ò¤Ï¿åÊ¬»Ò¤ò¿åÁÇ·ë¹ç¤Ç°ú¤´ó¤»¤ëÎÏ¤¬¶¯¤¯¡¢¥°¥ê¥»¥ê¥ó¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¿åÊ¬»Ò¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´ó¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¿ÞÉ½5¤Ë¥°¥ê¥»¥ê¥ó¤Î¼þ¤ê¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤¿¿åÊ¬»Ò¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥°¥ê¥»¥ê¥ó¤¬¿åÊ¬¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤·¤¯¤ß
Ãæ±û¤ÎÂÀ¤¤Àþ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥°¥ê¥»¥ê¥óÊ¬»Ò¤Ç¤¹¡£¥°¥ê¥»¥ê¥óÊ¬»Ò¤Î¼þ¤ê¤Ë¤ÏÊ¬»Ò¤ÎÉ½ÌÌ¤¬Çö¤¤¿§¤Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥ê¥»¥ê¥óÊ¬»ÒÆâ¤Î¥Ò¥É¥í¥¥·´ð¡Ê-OH¡Ë¤¬¿åÁÇ·ë¹ç¡ÊÅÀÀþ¡Ë¤Ç¿åÊ¬»Ò¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ò¥É¥í¥¥·´ð¡Ê-OH¡Ë¤Ï¿åÊ¬»Ò¤ò·ë¹ç¤¹¤ë¾å¤Ç½ÅÍ×¤ÊÆ¯¤¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿Þ¤Ç1Ê¬»Ò¤Î¥°¥ê¥»¥ê¥óÊ¬»Ò¤È¶¯¤¯¿åÁÇ·ë¹ç¤·¤¿¿åÊ¬»Ò¤Ï6¸Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë´õÇöÍÏ±ÕÃæ¤Ç¤ÏÊ¿¶ÑÅª¤Ë6.3¸Ä¤Î¿åÁÇ·ë¹ç¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼Â¸³Åª¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤é¤Î¿åÊ¬»Ò¤Ï¤µ¤é¤Ë³°Â¦¤Ë¤¢¤ë¿åÊ¬»Ò¤È¿åÊ¬»ÒÆ±»Î¤Ç·ë¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿åÊ¬»Ò¤ò¥°¥ê¥»¥ê¥óÊ¬»ÒÂ¦¤Ë°ú¤´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¿ÞÉ½6¤Ë¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥°¥ê¥»¥ê¥óÊ¬»Ò¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿åÊ¬»Ò¤ò°ú¤´ó¤»ÊÝ»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÈéÉæ¤òÊÝ¼¾¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Å·Á³ÊÝ¼¾°ø»ÒNMF¤ä¥È¥ì¥Ï¥í¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÎÊÝ¼¾Ê¬»Ò¤â¤ß¤ÊÆ±ÍÍ¤Î»ÅÊý¤Ç¤½¤ì¤é¤ÎÊÝ¼¾Ê¬»Ò¤Î¼þ°Ï¤Ë¿åÊ¬»Ò¤ò¸Æ¤Ó´ó¤»¡¢ÊÝ»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Í¾ÃÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥ê¥»¥ê¥ó¤ò´Þ¤ó¤À²½¾ÑÉÊ¤ò¤Ä¤±¤¿¸å¤Î¿°¤¬´Å¤¯´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤³¤ì¤Ï¥°¥ê¥»¥ê¥ó¤Î´Å¤ß¤Ç¤¹¡£¥°¥ê¥»¥ê¥ó¡Êglycerin¡Ë¤Î¸ì¸»¤Ï¡Ö´Å¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¥®¥ê¥·¥¢¸ìglykys¤ËÍ³Íè¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥°¥ë¥³¡¼¥¹¡Ê¥Ö¥É¥¦Åü¡Ë¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¡¢Æ±¤¸¥®¥ê¥·¥¢¸ì¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£È©¤òÆâÂ¦¤«¤é»Ù¤¨¤ëÄ¶µðÂç¤ÊÊÝ¼¾Ê¬»Ò
¡ü¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤¹¤ëÅ·Á³ÊÝ¼¾À®Ê¬¡½¡½¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À
¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤ÏNMF¤È¤Ï¸Æ¤Ó¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Î©ÇÉ¤ÊÅ·Á³ÊÝ¼¾°ø»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢É½Èé¤ä¿¿Èé¤Çºî¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¿ÞÉ½7¤Ë¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤Î²½³Ø¹½Â¤¤Î´ðËÜÃ±°Ì¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎÆâ¤Ç¹çÀ®¤µ¤ì¤ë¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤Ï¡¢N-¥¢¥»¥Á¥ë-D-¥°¥ë¥³¥µ¥ß¥ó¡Êº¸Â¦¡Ë¤ÈD-¥°¥ë¥¯¥í¥ó»À¡Ê±¦Â¦¡Ë¤È¤¤¤¦ÅüÊ¬»Ò¤Î°ì¼ï¤¬O¸¶»Ò¤ÇÏ¢·ë¤·¤¿Ã±°Ì¹½Â¤¡ÊÃ±ÎÌÂÎ¡§¥â¥Î¥Þ¡¼¡Ë¤¬Ê£¿ô繫¤¬¤Ã¤Æ¡Ê½Å¹ç¤·¤Æ¡Ë¤Ç¤¤¿¹âÊ¬»Ò¡Ê¥Ý¥ê¥Þ¡¼¡Ë¤Ç¤¹¡£
À¸ÂÎÆâ¤Î¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤Ç¤Ï¤³¤ÎÏ¢·ë¿ô¡Ê½Å¹ç¿ô¡Ë¤ÏÊ¿¶Ñ¤Ç2500ÄøÅÙ¡¢ºÇÂç¤Ç¤¹¤È2Ëü5000¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£1Ã±°Ì¤ÎÊ¿¶ÑÅªº¹¤·ÅÏ¤·¤ÏÌó1nm¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢1ËüÃ±°Ì¤«¤é¤Ê¤ë¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÊ¬»Ò¤òÄ¾Àþ¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÄ¹¤µ¤Ï10µm¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥Ò¥È¤ÎÀÖ·ìµåºÙË¦¤ÎÄ¾·Â¤Ë¤Û¤ÜÅù¤·¤¤Ä¹¤µ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÊ¬»Ò¤ÏÀÞ¤ì¶Ê¤¬¤ê¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê·Á¤ÇÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÈó¾ï¤ËÄ¹¤¯½ÀÆðÀ¤Î¤¢¤ëÀþ°Ý¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÈéÉæ¤ÎÆ¯¤¤ò»Ù¤¨¤ë¾å¤Ç¤â¡¢¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢£¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤ÎÊÝ¼¾ÎÏ¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô
¿ÞÉ½8¤Ë3¸Ä¤Î¥â¥Î¥Þ¡¼¤«¤é¤Ê¤ëÃ»¤¤¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀNa¤Î¹½Â¤¡ÊÂÀÀþ¡Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¿Þ¤Î±¦¤«¤éD-¥°¥ë¥¯¥í¥ó»À¢ªN-¥¢¥»¥Á¥ë-D-¥°¥ë¥³¥µ¥ß¥ó¤È3²ó·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿Þ¤Ë¤Ï¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤Ë°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¿åÊ¬»Ò¤â¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£Èó¾ï¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿åÊ¬»Ò¤¬°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤·Âç¤¤Ê´Ý¤ÏNa+¥¤¥ª¥ó¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤â¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»ÀÃæ¤Î-OH´ð¤¬¿åÊ¬»Ò¤ò°ú¤´ó¤»¤ë¤Î¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤Ï¤½¤Î½ÅÎÌ¤Î1000ÇÜ¤Î¿å¤òÊÝ»ý¤¹¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢½Å¹ç¤¬ÃæÄøÅÙ¤Î¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤É¤ÎÎÌ¤Î¿å¤ÏÎ¯¤á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤»¤¤¤¼¤¤20¡Á30ÇÜ¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢°ìÊý¤Ç¹âÊ¬»ÒÎÌ¤Î¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤Ç¤ÏµÕ¤Ë1000ÇÜ°Ê¾å¤Î¿å¤òÎ¯¤á¹þ¤à¤È¤¤¤¦¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Àµ³Î¤Ê¿ô»ú¤òµá¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¸¦µæ¤¬É¬Í×¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢²¾¤ËÎ¯¤á¹þ¤à¿å¤ÎÎÌ¤¬1000ÇÜ°Ê²¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À1Ê¬»Ò¤¢¤¿¤ê¤¬Êú¤¤«¤«¤¨¤ë¿åÊ¬¤Ï¤«¤Ê¤ê¤ÎÎÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÝ¼¾ºÞ¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤¬ÍÉ¤é¤°¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·²½¾ÑÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤¬É¸ÜÖ¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÊÝ¼¾ÎÏ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢£É½ÌÌ¤ÈÆâÂ¦¤ÇÆ¯¤¯¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤Î¥Ñ¥ï¡¼
¼Â¤Ï¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤Î¥¹¥¥ó¥±¥¢¾å¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤½¤ÎÊÝ¼¾ÎÏ¤À¤±¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤Ï¹³»À²½ºîÍÑ¤â»ý¤Á¡¢È©¤ÎºÙË¦¤ÎºÆÀ¸¤½¤·¤ÆÈéÉæ¤ÎÃÆÎÏ¤Ë¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¥³¥é¡¼¥²¥ó¤Î»ºÀ¸¤âÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Æ¯¤¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²½¾ÑÉÊ¤ËÍÑ¤¤¤ë¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤ÏÂç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¡¢½Å¹ç¤¹¤ë¥â¥Î¥Þ¡¼¤Î¿ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄãÊ¬»ÒÎÌ¡Ê50¡Á250¸ÄÄøÅÙ¤Î¥â¥Î¥Þ¡¼¤Î½Å¹çÂÎ¡Ë¤Î¤â¤Î¤È¡¢¹âÊ¬»ÒÎÌ¡Ê4500¡Á8000¸ÄÄøÅÙ¤Î¥â¥Î¥Þ¡¼¤Î½Å¹çÂÎ¡Ë¤Î¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤Ë¤âÎ¾Êý¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²½¾ÑÉÊ¤ÎÀ®Ê¬¤È¤·¤Æ»È¤¦»þ¤âÎ¾Êý¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤·¤Þ¤¹¡£
ÄãÊ¬»ÒÎÌ¤Î¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤ÏÉ½Èé¤òÄÌ²á¤·¤Æ¿¿Èé¤Ë¤Þ¤ÇÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹âÊ¬»ÒÎÌ¤Î¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤ÏÉ½Èé¤ÎºÙË¦´Ö¤òÄÌ²á¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿ÞÉ½9¤Ë¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¾¤Ã¤Æ¹âÊ¬»ÒÎÌ¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤Ï³ÑÁØ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë»ß¤Þ¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¿åÊ¬¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÎ¯¤á¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢ÊÝ¼¾¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¹âÊ¬»ÒÎÌ¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤òÉ½Èé¤ËÅÉ¤ë¤ÈTEWLÃÍ¤Ï²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÄãÊ¬»ÒÎÌ¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤ÏÉ½Èé¤Î¿¼Éô¤Ë¤Þ¤Ç¿»Æ©¤·¡¢ºÙË¦¤ÎºÆÀ¸¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¹³Ï·²½ºîÍÑ¤òÈ¯´ø¤·¡¢È©¤ÎÃÆÎÏ¤ò²óÉü¤·¡¢¥·¥ï¤Î¿¼¤µ¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ê¬»ÒÎÌ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥¹¥¥ó¥±¥¢¾å¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤Êºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¤Ï¤ä¤Ï¤êÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£
----------
Ê¿»³ ÎáÌÀ¡Ê¤Ò¤é¤ä¤Þ¡¦¤Î¤ê¤¢¤¡Ë
Åì³¤Âç³Ø°å³ØÉôµÒ°÷¶µ¼ø¡¢Íý³ØÇî»Î
1948Ç¯°ñ¾ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£1974Ç¯Åìµþ¹©¶ÈÂç³ØÂç³Ø±¡½¤Î»¡£¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¡¦¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥í¥ó¥É¥óÇî»Î¸¦µæ°÷¡¢¶¨ÏÂÈ°¹Ú¹©¶ÈêÅìµþ¸¦µæ½ê¼çÇ¤¸¦µæ°÷¡¢Åì³¤Âç³Ø³«È¯¹©³ØÉô¶µ¼ø¡¢Åì³¤Âç³Ø°å³ØÉô¶µ¼ø¡¢Åì³¤Âç³ØÅüº¿²Ê³Ø¸¦µæ½ê½êÄ¹¡¦¶µ¼ø¡¢Åì³¤Âç³ØÀè¿ÊÀ¸Ì¿²Ê³Ø¸¦µæ½ê½êÄ¹¡¦¶µ¼ø¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£¸½ºß¤Î¼ç¤Ê¸¦µæ²ÝÂê¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿²Ê³Ø¤ò¶î»È¤·¤¿¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ç¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ê°åÌôÉÊ³«È¯¡£¤µ¤é¤Ë¿Í´Ö¤ÎQOL¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÍÍÑÊª¼Á¤ÎÃµµá¡¦ÁÏÀ½¤Ë¤â¶½Ì£¤ò¤â¤Ã¤Æ¸¦µæ³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø½é¤á¤Æ¤ÎÎÌ»Ò²½³Ø¡Ù¡Ø¡Ö¹á¤ê¡×¤Î²Ê³Ø¡Ù¡Ø¥«¥é¡¼¿Þ²ò¡¡Ê¬»Ò¥ì¥Ù¥ë¤Ç¸«¤¿ÂÎ¤Î¤Ï¤¿¤é¤¡Ù¡Ø°Åµ¤·¤Ê¤¤¤Ç²½³ØÆþÌç¡¡¿·ÄûÈÇ¡Ù¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¹ÖÃÌ¼Ò¥Ö¥ë¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ê¤É¡£ÀìÌçÅª¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤²Ê³Ø¡¦²½³Ø¤Î²òÀâ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÅì³¤Âç³Ø°å³ØÉôµÒ°÷¶µ¼ø¡¢Íý³ØÇî»Î Ê¿»³ ÎáÌÀ¡Ë