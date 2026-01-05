ヴェルファイアセダン!?

2026年1月に幕張メッセで開催される「東京オートサロン2026」が近づくなか、日本自動車大学校（NATS）成田校では、出展に向けたカスタムカーの製作が進められています。

そのなかでも注目を集めているのが、トヨタ「ヴェルファイア」を大幅にセダンスタイルへと再構築した「ヴェルファイア セダン」です。完成形への関心が日に日に高まっています。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「ヴェルファイア“セダン”!?」です！ 画像で見る（57枚）

NATSは、自動車整備からカスタマイズ、モータースポーツ、研究分野まで幅広い専門コースを備え、学生が将来のキャリアに合わせて実践的な技術を身につけられる環境を整えています。

なかでもカスタマイズ科では、毎年の卒業制作としてカスタムカーを製作しており、その作品を東京オートサロンへ出展することが恒例となっています。1997年の設立以来、数多くの受賞実績を重ねてきました。

そんななか、今回のヴェルファイア セダンは、学生たちが近年のクラウンシリーズの多様化に刺激を受けたことから生まれた企画だといいます。

ミニバンが持つゆとりある室内空間や存在感を、セダンの洗練されたフォルムで表現したいという思いが出発点となり、トヨタのフラッグシップミニバンである「ヴェルファイア」をセダン化するという挑戦がスタートしました。

ベース車両には4代目レクサス「LS460」が選ばれています。全長5060mm×幅1875mm×高さ1465mmという堂々としたサイズは、現行ヴェルファイアと近いボリューム感を持ち、セダンとしてのプロポーションを整えるうえでも相性の良いパッケージです。

パワートレインはLS460のFRレイアウトを活かし、8速ATと4.6リッターV8エンジン（最高出力385ps／最大トルク500Nm）をそのまま搭載することで、走行性能にも余裕を持たせています。

外装では、ヴェルファイアのフロントバンパーを短縮加工して移植し、迫力と高級感を両立したフロントフェイスを構築します。

さらに純正ヘッドライトやテールランプを装着するため、ボンネットやフェンダー、トランクまわりに細かな調整を加えるなど、精密なボディワークが進められています。

最近公開された進捗動画では、フロントまわりの造形がほぼ完成し、ヘッドライト周辺のFRP整形など細部の作業が着実に進んでいる様子も確認できます。

内装は5代目レクサス「LS500」をイメージした白基調のシートを採用し、ステアリングも新調することで、外観だけでなく室内空間も現行レクサスの雰囲気に近づけています。

こちらも年内の完成を目指して作業が進められており、外装と並行して仕上げが進む体制が取られています。

足回りには純正エアサスペンションを活かしつつ、車高を細かく調整できるコントローラーを追加し、ローダウンから実用的な高さまで自在に演出できる仕様としています。

※ ※ ※

こうした学生たちの意欲的な取り組みはネット上でも大きな話題となっており、「ミニバンとセダンの組み合わせがここまでカッコよくなるとは」「学生の発想力に驚いた」といった声が寄せられています。

「東京オートサロンで実物を見るのが楽しみ」「学生がここまで本格的なカスタムを手がけるのはすごい」と、NATSの教育環境そのものを評価するコメントも多く見られます。

ヴェルファイア セダンは、2026年1月の東京オートサロンで初披露される予定です。最新の進捗を見る限り、完成度は着実に高まっており、斬新なアイデアと丁寧な作り込みがどのような形で結実するのか、多くのファンがその瞬間を心待ちにしています。