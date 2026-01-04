【難読漢字】食べ物当て「金柑」　皮ごとOKです

日常にはさまざまな漢字が溢れています。それは生活にうるおいや豊かさをもたらす「食」の分野でも顕著。食べ物にまつわる漢字を知れば、それはそのまま普段の生活がより彩り豊かで楽しいものになるはず。

本コーナーでは「あれ、これどう読むんだっけ？」と思ってしまうような、忘れがちな難読漢字をお届けします。漢字を覚えて食生活を豊かにしよう!! 正解がわかった方は、ぜひこの食べ物との思い出を一緒に呟いてください!!!!

【写真ギャラリーで読み方を当てよう】何問わかる？ 過去に出題された難読漢字クイズに挑戦!!

あなたは読めますか？

「金柑」という漢字を読めますか。小ぶりです。

難易度：★☆☆☆☆

■難読漢字、食べ物編の正解はこちら

正解：キンカン

金柑は、植物学的にはミカン科に属する柑橘類です。かつてはキンカン属として独立した分類が用いられてきましたが、近年の研究ではミカン属に含める説もあり、現在は両説が併存しています。

原産地は中国で、日本には室町時代頃に伝来したとされていますが、広く栽培されるようになったのは江戸時代以降です。

温暖な気候を好むため、日本ではとくに四国や九州地方での栽培が盛んになり、現在では宮崎県や鹿児島県、香川県などがおもな産地として知られています。

旬の時期は、寒さが厳しい冬の終わりから早春にかけてです。具体的には、1月から3月頃にかけてが収穫の最盛期となります。

金柑の最大の特徴は、皮ごと食べられるという点。多くの柑橘類は皮が硬かったり苦味が強すぎたりして皮を剥いて食べますが、金柑は皮にこそ甘みと香りの成分が凝縮されているのです。

生食がおすすめですが、ペクチンが豊富に含まれているため、ジャムやマーマレードにも適しています。

「金柑」という漢字は、文字通り「黄金色の小さなミカン」という意味で、その色合いの美しさと、果実の小ささに由来しています。

