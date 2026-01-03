「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43）の妻でタレントの瀬戸サオリ（38）が3日、自身のインスタグラムを更新。手作りおせち料理を披露した。

瀬戸がインスタを更新するのは2024年10月7日以来、約1年3カ月ぶり。斉藤の騒動を謝罪する投稿をして以来。

この日は「明けましておめでとうございます 今年も手作りおせちを（栗きんとんと伊達巻きは買ったもの）」と記し、豪華なおせち料理が並ぶ写真をアップ。「新しい一年がたくさんの幸せに包まれますように」と記した。

この投稿にフォロワーからは「サオリさんあけましておめでとうございます！」「素敵な1年になりますように」「おせち美味しそうですね！」などのコメントが寄せられている。

斉藤被告は昨年7月にロケバス内で20代女性に性的暴行を加えたとして、3月末に在宅起訴された。4月27日には群馬県高崎市にバウムクーヘン専門店「バームSAITOU」を開店し、自ら店頭販売を行っている。

瀬戸は2017年12月に斉藤と結婚。2019年11月に長男を出産している。