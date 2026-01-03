「AQUOS 2T-C24HC1」（2025年モデル）

Amazonにて開催されている「Amazon初売り」の対象商品にシャープのテレビ「AQUOS」が追加された。

今回のセールでは、24型ハイビジョン液晶テレビ「AQUOS 2T-C24HC1」（2025年モデル）、48V型有機ELテレビ「AQUOS OLED 4T-C48EQ2」、4K液晶テレビ「AQUOS 4T-C75EL1」などがお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

映り込みを抑えて見やすい高精細「低反射パネル」液晶パネルを採用。外光や照明の映り込みを低減する「低反射」処理を施しており、明るいリビングでも、見やすい映像を実現。液晶パネル直下に配置したLEDバックライトにより、画面全体を均一に明るくし、色鮮やかでクリアな映像を再現する。

スピーカー開口部には音を前面に届けるリフレクター構造を採用。聞き取りやすくクリアな音声で楽しめる。裏番組録画ができる「デジタル2チューナー」を搭載。地上・BS・110度CSデジタルチューナーを2チューナー搭載しているため、番組を視聴しながら、USBハードディスク(別売)に別の裏番組を録画できる。

「AQUOS OLED 4T-C48EQ2」

有機ELパネル性能を最大限に引き出す独自のパネル制御「Sparkling Drive EX」を搭載。AI高画質プロセッサーを搭載した画像処理エンジン「Medalist S3」と、100万通り以上の映像を学習したAIが、色彩豊かで光り輝く映像を実現する。

また、最大出力60W、2ch 2ウェイ 6スピーカー構成で、音声の明瞭度と臨場感を高めた新設計高音質スピーカーシステムを搭載している。