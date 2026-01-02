aespa¡Ö¤¤Î¤³±ÀÁûÆ°¡×¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥ó·ç¾ì¤Ç3¿ÍÆ²¡¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¡ÖÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¶Ê¡×¤È¡È¤½¤Ã¤¯¤ê¡É¤ÎÀ¼
¡¡12·î31Æü¡¢¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡ÊNHK¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Øaespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¡Ù¤¬½é½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Åö»þ¤«¤éÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤¿Èà½÷¤é¤Î½Ð±é¡£¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ë¤ÏÊÌ¤Î¡Èµ¿ÏÇ¡É¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¿ô¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤âaespa¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎNINGNING¡Ê¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡Ë¤¬¡¢²áµî¤Ë¸¶Çú¤Î¤¤Î¤³±À¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥é¥ó¥×¤ò¹ØÆþ¤·¡¢SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·±ê¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï½Ð±é¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë½ðÌ¾³èÆ°¤Þ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆËÜÈÖÄ¾Á°¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤ê¡¢½Ð±é¸«Á÷¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡°ì¿Í·ç¤¤¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÅöÆü¤Ï°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö20»þÂæ¡¢É¹Àî¤¤è¤·¤µ¤ó¤¬ÆÃÊÌ´ë²è¤ÇÈþ¶õ¤Ò¤Ð¤ê¤µ¤ó¤ÎÌ¾¶Ê¡Ø°¦»¸»¸¡Ù¤ò²Î¾§¸å¤¹¤°¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï³Ú¶Ê¡ØWhiplash¡Ù¤ò²Î¾§¡£3¿Í¤ÏÇò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢½Ð±éÁ°¤ÎÁûÆ°¤òÄ·¤Í¤Î¤±¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£»¿ÈÝ¤Ï¤¢¤ì¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¡¡
¡¡°ìÊý¡¢°ìÉô¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ï³Ú¶Ê¤Î¶ÊÄ´¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ëÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£X¤Ç¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡Ôaespa¤È¥Ó¥¸¥å¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó»÷¤Æ¤ë¥ê¥º¥à¾Ð¡Õ
¡Ôaespa¤¬²Î¤Ã¤Æ¤ë¥µ¥Ó¤È¡¢Ï³¤ì¤Æ¤ÆÎÉ¤¤¤¸¤ã¤ó¤Î¥á¥í¤¬Æ±¤¸¤¹¤®¤Æ¤³¤ó¤¬¤é¤¬¤ë¡Õ
¡Ô¶ÊÄ´¤¬¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã»÷¤Æ¤Æ¤ª¤â¤í¤¤¡Õ
¡¡º£²ó¤Î³Ú¶Ê¤Î¥ê¥º¥à¤¬¡¢5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ØM!LK¡Ù¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î2¤Ä¤Î³Ú¶Ê¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹»þ´ü¤¬¶á¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ÊÁ°¤«¤é»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¡ØWhiplash¡Ù ¤Ï¡¢aespa¤Î5th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢2024Ç¯10·î21Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Æ±·î28Æü¤ËÆüËÜ¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¡Ø¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤Ï¡¢2025Ç¯3·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿M!LK¥á¥¸¥ã¡¼2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØM!¾¡Ù¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢2·î17Æü¤«¤éÀè¹ÔÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¤«¤éÎ¾¶Ê¤¬¡È»÷¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¤¶¤ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢Î¾¥°¥ë¡¼¥×¤È¤â¹ÈÇò¤Ë½é½Ð±é¡£¶öÁ³¤Ë¤â¡¢¤½¤ì¤¾¤ì»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ë·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÅöÆü¤Ï19»þÂæ¤ËM!LK¤¬½Ð±é¤·¡¢¡Ø¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡Ù¤òÈäÏª¡£¤½¤Î5ÁÈ¸å¤Ëaespa¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶Ê½ç¤â¶á¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Î¾¶Ê¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿»ëÄ°¼Ô¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤µ¤ó¤ÎÁûÆ°¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Ìµ»ö¤Ë½Ð±é¤ò½ª¤¨¡¢º£º¢¤Ï¶»¤òÉï¤Ç²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£