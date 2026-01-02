「鼻づまり時」は注意…？

飛行機に乗っていると、耳が詰まった感じになったり、さらには痛みを感じたりすることがあります。なぜなのでしょうか。

とある国内大手航空会社によると、こうした痛みはおもに上昇、下降時に起こるといいます。これは、機内の気圧が変化したために、鼓膜の奥にある中耳の空気が膨張、収縮しようとするために発生するそうです。

「中耳は耳管という細い管で鼻とつながっており、気圧が変化したときに耳管が鼻のほうで開くことにより、体外と中耳の圧が等しくなります。ところが、かぜやアレルギー性鼻炎で鼻の粘膜が腫れると耳管が開かなくなり、耳が詰まった感じになったり痛くなったりし、場合によっては中耳が炎症を起こしてしまうこともあります」

予防方法は、飛行機に搭乗する前にかぜやアレルギー性鼻炎の治療を受けることだそう。くしゃみや鼻水、鼻づまりなどの症状がある場合は、市販の点鼻薬を搭乗前、降機前に使用することも有効とのことです。

もし痛くなってしまった場合は、つばを飲みこむ、あくびをする、飴をなめてみると軽減される可能性があるとの答えが。それでも効果がない場合は、バルサルバ法、いわゆる「耳抜き」が有効といいます。

この「バルサルバ法」のやり方は、まず鼻をかみ、息を軽く吸い込んでから鼻をつまみます。口を閉じて、吸い込んだ息を耳のほうへ送り込むようにし、最後につばを飲みこむというもの。ただし、耳のほうへ息を送り込む際は、強くやりすぎないよう注意が必要です。

なお、旅客機の乗務員でも風邪ぎみであったり、花粉症であったりすると耳が痛くなることもあるのだそう。乗務員はふだんから健康管理に気を配ることで、そうしたことを防いでいるとのことです。