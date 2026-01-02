»³ËÜÍ³¿¤Ï¡ÖÅê¤²¤¿¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¸µMLB±¦ÏÓ¤¬ÎÏÀâ¡ÄÀ©µåÎÏ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¡ÈÂ¤ÎÆâÂ¦¡É
´ä·¨µ×»Ö»á¤¬Ìîµå¶µ¼¼¤ÇÅÁ¼ø¤·¤¿À©µå°ÂÄê¤Î¶Ë°Õ¡Ä¼´Â¤ÎÆâÂ¦¤Ï¡ÖËÜÎÝ¤ËÀµÂÐ¡×
¡¡À©µåÎÏ¸þ¾å¤Î¸°¤Ï¡¢¼´Â¤Î¸þ¤¤Ë¤¢¤ë¡¼¡¼¡£ÅìµþÅÔÀ¾Åìµþ»Ô¤Î´äÁÒ¹â¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç12·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖGRAFARE¡Ê¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¥ì¡Ë¥¸¥å¥Ë¥¢Ìîµå¶µ¼¼¡×¤Ë¶áÅ´¤ä³ÚÅ·¡¢¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ç³èÌö¤·¤¿´ä·¨µ×»Ö»á¡¢¸µ¥í¥Ã¥Æ´ÆÆÄ¤Î°æ¸ý»ñ¿Î»á¤é¤¬»²²Ã¡£´ä·¨»á¤Ï24¥Á¡¼¥à241¿Í¤Î¾®³ØÀ¸¤Ë¡¢Åêµå¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ê±¦Åê¤²¤Î¡ËËÍ¤¬°ìÈÖ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢º¸Â¤ò¾å¤²¤¿»þ¤Ë¼´Â¤Î±¦Â¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤Ä¤³¤È¡£¥°¥é¥°¥é¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Åê¤²¤ëÊý¸þ¤Ëº¸Â¤ò¤·¤Ã¤«¤êÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂÎ¤¬¥Ö¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê±¦Â¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤éÅê¤²¤¿¤¤Êý¸þ¤Ë¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ëº¸Â¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡ÆüÊÆÄÌ»»170¾¡±¦ÏÓ¤ÏÆóÃÊ¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÅêµå¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï±¦Â¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÂÎ½Å¤ò¾è¤»¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¡£¤½¤³¤«¤éº¸Â¤ËÂÎ½Å°ÜÆ°¤·¤ÆÀª¤¤¤Î¤¢¤ëµå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡Æ§¤ß½Ð¤¹º¸Â¤¬°ìÎÝÂ¦¤ä»°ÎÝÂ¦¤Ë¤º¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÆ§¤ß½Ð¤·¤¿Êý¸þ¤Ëµå¤¬¤º¤ì¤Þ¤¹¡£È´¤±¤¿¤ê°ú¤Ã¤«¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤·¡¢ÂÎ¤Ø¤ÎÉéÃ´¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖºÇ¸å¤Ïº¸Â¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¾è¤»¤Æ¿¿¤Ã¤¹¤°Î©¤Ä¡£¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Ç·è¤á¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼Â±é¤ò¸ò¤¨¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦1¤ÄÂç»ö¤Ê¤Î¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤Ã¤¿»þ¤Î¼´Â¤Î¸þ¤¡£±¦Åê¼ê¤Î¾ì¹ç¡¢¤Ä¤ÞÀè¤¬»°ÎÝÊý¸þ¤ò¸þ¤¡¢Â¤ÎÆâÂ¦¤¬ËÜÎÝÊý¸þ¤ËÀµÂÐ¤¹¤ë·Á¤¬ÍýÁÛ¤À¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤Î»þ¡¢¼´Â¤¬³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢µÕ¤ËÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤Ï·ë¹½¤¤¤Þ¤¹¡£¼´Â¤ÎÆâÂ¦¤¬Åê¤²¤ëÊý¸þ¤ò¸þ¤¯¤³¤È¤ÇÈ¿ÂÐÂ¦¤ÎÂ¤¬¡¢¤è¤êÅê¤²¤¿¤¤Êý¸þ¤Ë½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¤¯¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à³°Ìî¼éÈ÷ÁöÎÝ¥³¡¼¥Á¤Î¿¹ËÜµ©Å¯»á¤¬¡Ö1¤Ä¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È´ä·¨»á¤Ë¼ÁÌä¡£¡Ö¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¡Ë»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ïº¸Â¤ò¾å¤²¤º¤ËÅê¤²¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤ÎÌä¤¤¤Ë¡¢¡Ö»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ÎÅê¤²Êý¤ÏÀ¨¤¯ÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Î¾ì¹ç¡¢º¸Â¤ò¤Û¤È¤ó¤É¾å¤²¤º¤Ë¡¢¤¹¤êÂ¤Î¤è¤¦¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¡£±¦Â¤Ç¥¿¥á¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤¬¶ËÃ¼¤ËÃ»¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¡Ö±¦Â°ìËÜ¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¥Ô¥¿¥Ã¤È»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼´Â¤ÎÆâÂ¦¤¬Åê¤²¤¿¤¤Êý¸þ¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö±¦Â¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÎ©¤Ä·Á¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼´Â¤ÎÆâÂ¦¤¬Åê¤²¤ëÊý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¿ä¿ÊÎÏ¤ò½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤âÂ®¤¤µå¤òÅê¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
»°¿¶¤ò¼è¤ë¤è¤ê½ÅÍ×¤Ê¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ç¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¡×
¡¡¤Þ¤º¤Ï¤É¤ó¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤â¼´Â¤ÎÆâÂ¦¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤È·«¤êÊÖ¤·¤¿´ä·¨»á¡£¼¡¤ËÆ§¤ß½Ð¤·¤¿º¸Â¤¬ÃåÃÏ¤·¤¿ºÝ¤Ë¸ÀµÚ¤·¡¢¡ÖÂÎ¤¬³«¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¶»¤¬¿¿¤Ã¤¹¤°»°ÎÝÂ¦¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë²æËý¤Ç¤¤ë¤È¡¢¤è¤ê¶¯¤¤µå¤¬Åê¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¡ÖÂÎ¤¬¤·¤Ã¤«¤ê²ó¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤Ë¸ªÉý¤ÎÃæ¤Ëµå¤¬¼ý¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£Àµ³ÎÌµÈæ¤ÊÀ©µå¤âÂç¤¤ÊÉð´ï¤À¤Ã¤¿±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç°Õ¼±¤Ç¤¤ì¤Ð¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¡¢¼ª¤Î¶á¤¯¤Ë¤¢¤ëÊý¤¬ÍýÁÛ¡×¤È¼çÄ¥¡£ÏÓ¤Î°ÌÃÖ¤¬Äã¤¤¤È¡Ö¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬ÃÙ¤ì¤ë¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÎý½¬¤«¤é¥È¥Ã¥×¤Îºî¤êÊý¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¤Î°ÌÃÖ¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡¢»Ä¤¹¤ÏÏÓ¤Î¿¶¤ê¡£¡ÖÏÓ¤ò¶¯¤¯¿¶¤í¤¦¤È¤»¤º¤ËÂÎ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê²ó¤»¤Ð¡¢ÏÓ¤Ï¾¡¼ê¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ç²æËý¤·¤ÆÂÎ¤ò²ó¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÀª¤¤¤Î¤¢¤ëµå¤¬¥Ô¥å¥Ã¤È¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶Ë°Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡À©µåÎÏ¸þ¾å¤ÎÈë·í¤ò¾®³ØÀ¸¤«¤éÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤¬ËÜÅö¤ËÂç»ö¡£¾ï¤ËÁê¼ê¤Î¶»¤ËÆ±¤¸¤è¤¦¤Êµå¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏÀâ¡£»î¹ç¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤âÎÏ¤ß¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢¡ÖºÇ½é¤Ï¿¿¤óÃæÊÕ¤ê¤Ë¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤¤¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤ÈºÙ¤«¤¤À©µå¤òµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤ê¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤ò¼è¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤¹¤Ù¤¤ÈÀâ¤¤¤¿¡£
¡Ö¸·¤·¤¤¤È¤³¤í¤ËÅê¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤é¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ç¤É¤ó¤É¤ó¾¡Éé¤¹¤ì¤Ð¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Åê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ»°¿¶¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ç¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤¬Âç»ö¡£Á°¤ËÈô¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤â¼é¤Ã¤Æ¤ëÌî¼ê¤¬¤¤¤ë¡£¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð0ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¼«¿®¤â¤Ä¤¤Þ¤¹¡×
¡¡´ðËÜ¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¡£¼´Â¤ÎÆâÂ¦¤ò¤·¤Ã¤«¤êËÜÎÝÊý¸þ¤Ë¸þ¤±¤ë¤³¤È¡£¥È¥Ã¥×¤Î°ÌÃÖ¤Ï¹â¤¯¤È¤ë¤³¤È¡£ÏÓ¤ò¶¯¤¯¿¶¤ë°Õ¼±¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¤É¤ó¤É¤ó¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÅê¤²¤ë¤³¤È¡£¡È´ä·¨ÀèÀ¸¡É¤Î¹ÖµÁ¤Ë¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¤ÎÀ©µåÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ø¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÈøÄÔ¹ä / Go Otsuji¡Ë