健康パンの専門家が解説！グルテンフリー生活を挫折しないための「3つのルール」とは？

健康パンの専門家であるむらまつさき氏が、自身のYouTubeチャンネル「健康パンの専門家 むらまつ さき【砂糖・油・卵・乳不使用グルテンフリーパン】」で、「今年こそ！グルテンフリー生活を簡単に成功させる３つのコツ」と題した動画を公開。多くの人が挫折しがちなグルテンフリー生活を、無理なく簡単に続けるための3つのシンプルなコツを紹介した。



近年、健康や美容への意識の高まりから、有名人やモデルが実践していることもあり、グルテンフリーの食生活に注目が集まっている。しかし、むらまつ氏は「3日で挫折しました」「どうしても続けられません」といった声が多いと指摘。その原因として、グルテンフリーがまだ社会に十分に浸透しておらず、対応食品が高価になりがちなことや、醤油のような意外な食品にも小麦が含まれているため、厳密に実践することが難しい点を挙げた。



そこで氏が提唱するのが、挫折せずにグルテンフリーを続けるための3つのシンプルなルールだ。



1つ目は「完璧主義をなくす」こと。世の中には小麦製品が溢れており、完全に排除しようとすると精神的な負担が大きくなる。まずは「小麦製品を少し減らす」ことから始め、徐々にゼロに近づけていく意識が重要だと説明した。



2つ目は「代替品を上手に活用する」こと。現在では米や豆から作られたパスタなど、グルテンフリーの代替品が数多く市販されている。これらの商品を上手に取り入れることで、食事の選択肢を狭めることなくグルテンフリーを実践できるとした。



3つ目は、自分にとっての「『おいしい』を見つける」こと。グルテンフリー製品にも味や価格は様々であり、すべてがおいしいとは限らない。その中で「この味ならOK」「この価格ならOK」という自分なりの基準点を見つけることが、継続の鍵になると語った。



氏はさらに、市販品だけでなく「手作り」も有効な選択肢だと提案。自身が開発した健康パンは、グルテンフリーであるだけでなく、約40分という短時間かつ低コストで作れるという。これらのコツを意識すれば、これまでハードルが高いと感じていたグルテンフリー生活も、無理なく日常に取り入れられるだろう。今年こそ健康的な食生活を始めたいと考えている人は、試してみてはいかがだろうか。