【三浦理奈】22歳の誕生日記念♡《コーデ別》のRay厳選ショットをお届け！

1月1日は、Rayモデル「三浦理奈」の誕生日！今日は理奈の誕生日を記念して、Ray編集部が厳選した、コーデ別のベストショットを大公開。みんなも一緒にお祝いしてね♡

【コーデ別】Ray編集部厳選ショット

Check! 90年代風ギャルなファッションに挑戦♡ 2025年3月号の今こそ着たい♡ らぶなレトロ服大全では、もこもこファーにデニムをあわせた90年代風コーデで登場しました。ギャルチックな雰囲気もお似あいです♡ 何度もトレンドとして浮上！「70年代〜90年代ファッション」の取り入れ方♡

Check! 視線を釘付けにする春っぽガーリーな装い 2025年5月号のインフルエンサーりなのミステリー着回しでは、デニムジャケットをまとった春のトレンドコーデにトライ！ガーリーコーデ×キュートな笑顔がとっても素敵♡ 花モチーフのあしらいにキュン♡ まわりと差がつく「デニムジャケット」の着回しコーデ

Check! 清涼感たっぷりな夏コーデに見惚れちゃう♡ 2025年9月号のプロ直伝♡ やせ見えコーデぜんぶでは、北里琉とともに、きゃしゃ見えが叶うワンピコーデを披露しました。美スタイルが際立つ装いに魅了された読者もきっと多いはず！ ＋αの簡単テクで激変！楽ちんかつ涼しさも兼ね備えた「ガーリーワンピ」のきゃしゃ見えコーデ術

Check! 冬気分を高めてくれるリボンニットに心ときめく 2025年11月号のぷりかわニットとレザーのすすめでは、もりもりリボンが可愛い秋のニットコーデをご紹介。守ってあげたくなるような、儚げな表情に思わずメロメロ♡ 秋の定番に甘ディテールをプラス♡ バレエコアの代表格「リボンニット」コーデ3選

Check! お目立ち確定な甘〜い推し活コーデ 2026年1月号の推しに聞く推しのためのコーデ集では、人気アイドルが語るライブで目を引く推し活コーデに挑戦。理奈にかかれば、とびきり甘いコーデもお手のもの！ 【人気アイドル】たちが教える！“ライブで目を引く”アイテム特集♡

あらためて、お誕生日おめでとう♡ ファッションからビューティーまで幅広い企画で大活躍の理奈。 これからの活躍にも目が離せません！ 22歳も素敵な1年となりますように♡

三浦 理奈

ライター Ray WEB編集部