EXILE¡¢2026Ç¯4·î¤ËÅìµþ¥Éー¥à¸ø±é2¥Ç¥¤¥º³«ºÅ¡¡EXILE ATSUSHI¤¬Á´¹ñ8ÅÔ»Ô¤Ç¥½¥í¥Ä¥¢ー³«ºÅ¤â
¡¡EXILE¤¬¡¢¡ØEXILE LIVE 2026 ¡ÈTHE REASON¡É ～PERFECT YEAR Special～¡Ù¤ò2026Ç¯4·î21Æü¡¢22Æü¤ËÅìµþ¥Éー¥à¤Ç³«ºÅ¡£¤Þ¤¿¡¢EXILE ATSUSHI¤¬¥½¥í¥Ä¥¢ー¡ØEXILE ATSUSHI LIVE TOUR 2026 ¡ÈHeart to Heart¡É Season 3¡Ù¤ò7·î¤è¤êÁ´¹ñ8ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¾ðÊó¤Ï¡¢12·î27Æü¤Ë¡ØEXILE LIVE TOUR 2025 "THE REASON"¡Ù°¦ÃÎ ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥Éー¥à¥Ê¥´¥ä¸ø±é¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£Åìµþ¥Éー¥à¸ø±é¤Ï¡¢¡ØEXILE LIVE TOUR 2025 ¡ÈTHE REASON¡É¡Ù¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤Ë¡£2025Ç¯¥Ä¥¢ー¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡ÈLDH PERFECT YEAR¡ÉµÇ°¸ø±é¤È¤·¤Æ¡¢±é½Ð¡¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Î°ìÉô¤ò¿·¤¿¤Ë¹½À®¤·¤¿¤è¤ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ATSUSHI¤Î¥½¥í¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢ÀéÍÕ ¤é¤é¥¢¥êー¥Ê Åìµþ¥Ù¥¤¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¡È°¦¡É¤È¡È°¦¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ØHeart to Heart¡ÙÌ¤³«ºÅ¤Î8ÅÔ»Ô¤ÇÁ´10¸ø±é¤ò³«ºÅÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡ØEXILE LIVE 2026 "THE REASON" ～PERFECT YEAR Special～¡Ù¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÃêÁª¤Ï1·î5Æü15»þ¤è¤ê³Æ¼ï¸ø¼°¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ë¤Æ¥¹¥¿ー¥È¡¢¡ØEXILE ATSUSHI LIVE TOUR 2026 ¡ÈHeart to Heart¡É Season 3¡Ù¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÀè¹ÔÃêÁª¤Ï2·î2Æü15»þ¤è¤êEXILE OFFICIAL FAN CLUB¤Ë¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
¡¦Åìµþ¥Éー¥à¸ø±é³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ EXILE AKIRA¡¡¥³¥á¥ó¥È
´ØÅì¤Ë¸Â¤é¤º¥Éー¥à¸ø±é¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤ËÈó¾ï¤Ë´¶¼Õ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËèÇ¯¥¢¥êー¥Ê¸ø±é¤ä¥Éー¥à¸ø±é¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Î´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ä¥¢ー¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¥Ûー¥ë¡¢¥¢¥êー¥Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¤Ï2008Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤éÂ³¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢20Ç¯°Ê¾å¤³¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë´üÂÔ¤µ¤ìÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¡¢EXILE¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤ë¥°¥ëー¥×¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¼«¿È¤â¸Ø¤é¤·¤¯»×¤¦¤ÈÆ±»þ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Î¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¤Ï´ØÅì¸ø±é¤Ï¤Ê¤¯°ì¶èÀÚ¤ê¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢´ØÅì¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÈTHE REASON¡É¤Î¥Æー¥ÞÀ¤ä±é½Ð¤ò°ú¤Â³¤¤ªÆÏ¤±¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢～PERFECT YEAR Special～¤ÈÂê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢PERFECT YEAR¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ªº×¤ê¤´¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥½¥í¥Ä¥¢ー³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ EXILE ATSUSHI¡¡¥³¥á¥ó¥È
¡ÈHeart to Heart¡É¤È¤¤¤¦¿Ä¤Ï¥Ö¥ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¿´¤È¿´¤Î·Ò¤¬¤ê¤ò47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Season 1¤«¤éÆ±¤¸¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£¹Ô¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏ°è¤Ë¼«Ê¬¤«¤éÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤³¤ÎÃÏ¸µ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ²Î¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÂ³¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤ÀÆó½½¿ô²Õ½ê¤·¤«²ó¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤ÀÈ¾Ê¬¶á¤¯¤Î¡Ê³«ºÅ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ËÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¿´¤È¿´¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢°¦¤ò»ý¤Ã¤ÆË¬¤ì¤Æ¤¤¤¯Î¹¤ÎSeason 3¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
