【速報】男の子の死因は窒息死 スキー場のエスカレーターに腕挟まれ死亡 小樽市・朝里川温泉スキー場
北海道小樽市の朝里川温泉スキー場で2025年12月28日、5歳の男の子がエスカレーターに右腕を挟まれ死亡した事故で、男の子の死因が窒息死であることが分かりました。
死亡したのは、札幌市東区の後藤飛向くん（5）です。
12月28日午前10時前、小樽市朝里川温泉1丁目の朝里川温泉スキー場で「スキー場のエスカレーターに子どもが挟まれた」と母親から消防に通報がありました。
飛向くんは約40分後に救助され、意識不明の重体で病院に搬送されましたが、その後死亡し、飛向くんの死因は窒息死と判明しました。
警察によりますと、右腕を巻き込まれた際に衣服も巻き込まれ、首を圧迫したことにより窒息したとみられるということです。
また、肝臓にも損傷があり、強く打ったとみられています。
警察によりますと、飛向くんは家族5人でスキー場を訪れていて、当時母親も一緒にエスカレーターに乗っていたということです。
29日、取材に応じたスキー場は、エスカレーターはベルトコンベヤー式で、すき間に異物が挟まったときは非常停止する仕組みでしたが、当時は作動しなかったと説明しました。朝の点検では異常はなかったとしています。
また、このエスカレーターでは数年前にも、転倒による骨折事故も発生していたということですが、監視員は配置されていませんでした。
警察は、業務上過失致死の疑いも視野に、当時の状況を詳しく調べています。