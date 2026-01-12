ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 店の壁の中に女性の遺体、客が語る違和感「『臭くない？』と聞かれた… 国内の事件・事故 死体遺棄 窒息死 北海道 時事ニュース STVニュース北海道 店の壁の中に女性の遺体、客が語る違和感「『臭くない？』と聞かれた」 2026年1月12日 20時51分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 北海道日高町のバーで女性の遺体が壁の中に遺棄されていた事件 店を訪れていた客は普段と違う雰囲気を感じていたという 容疑者から「臭くない？」と不思議な質問をされたそう 記事を読む おすすめ記事 スシロー隣席から手ブラリ「気持ち悪い…迷惑」子連れでフードコート席取り「おじさんに荷物落とされ」小魚やオキアミ、港に散乱【2025年・マナー問題】 2026年1月10日 6時50分 ホロライブ・さくらみこ、活動を一時休止「ゆっくり待っててくれたらうれしいです」 2026年1月11日 22時51分 木村拓哉 能登行きの飛行機で高市首相と同便に 掛けられた言葉に「マジか!?」と驚く 2026年1月11日 19時40分 「鬼滅の刃」は受賞逃す…ゴールデン・グローブ賞アニメ映画賞には「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」 2026年1月12日 12時1分 【女子駅伝】前代未聞のハプニングに選手も大会側も謝罪「申し訳ない」 タスキリレーで選手不在 2026年1月11日 16時48分