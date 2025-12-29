東京競馬記者クラブ（加盟１６社）は１２月２９日、２０２５年度の東京競馬記者クラブ賞として戸崎圭太騎手（４５）＝美浦・田島俊明厩舎＝を選出した。選出理由はダノンデサイル（牡４歳、栗東・安田翔伍厩舎、父エピファネイア）でドバイ・シーマクラシックを制して、レース後の「ベリーベリーホース」のインタビューでも大きな話題を呼び、国内でもＪＲＡ年間１３２勝を挙げて関東騎手１位（全国２位）と活躍。エリザベス女王杯（レガレイラ）を制するなど重賞９勝と顕著な活躍を残したことによる。

同騎手は「なかなかいただけない賞ですし、とても光栄に思います。今年は僕にとって大きな変化がありました。ドバイの勝利もそうですし、ベリーベリーホースが広まってくれたことで新しい自分を見つけられたというか、僕の人生のなかで大きな一年でした。こうして評価していただき、すごくうれしいです」とコメントした。

また特別賞には日本調教馬として史上初めてブリーダーズＣクラシックを制するなど世界を舞台に活躍したフォーエバーヤング（牡４歳、栗東・矢作芳人厩舎、父リアルスティール）が選ばれた。矢作調教師は「伝統ある賞をいただき、とても光栄です。フォーエバーヤングは今までの日本馬の枠を超えた優駿だと思っています。来年もう一年、現役で走る予定ですので、今後ともご声援のほどよろしくお願いいたします」とコメントした。