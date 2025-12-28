坂本真綾、スマートフォン向けRPG『Fate/Grand Order』最終章主題歌「時計」本日配信リリース！「時計」MVプレミア公開も決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

30周年を駆け抜けてきた2025年の年の瀬にビッグニュース!! 歌手、声優、俳優、作詞家、エッセイストなど、第一線でマルチな活動を続け2025年10月に30周年記念ベストアルバム「M30〜Your Best〜」をリリースしたばかりの坂本真綾に、早くもデジタルシングルでの新曲リリースが決定した。

大人気スマートフォン向けRPG「Fate/Grand Order」最終章主題歌で、タイトルは「時計」。

「時計」は「Fate/Grand Order」シリーズ6曲目となる楽曲で、「色彩」「逆光」「空白」「躍動」「独白」に続くもの。坂本真綾が歌手、キャストとして10年間にわたリ関わり続けたFGO最終章の主題歌を自身の作詞・作曲で締めくくる。

今回は、これまでに発表した歴代FGO楽曲とは一線を画した「未来への希望」を描いたエモーショナルな楽曲で、編曲は「色彩」で作曲・編曲をつとめたla la larksのメンバーであり、「逆光」の編曲にも関わった江口亮が担当。FGOを知り尽くしたメンツによる濃密な最終章に相応しい楽曲に仕上がっている。

また、12月29日（月）18時には「時計」のミュージックビデオのプレミア公開も決定。

こちらは「Fate/Grand Order」シリーズの数多くのキャラクターたちが登場する、坂本真綾には珍しいアニメーション映像によるミュージックビデオ。大団円を迎える作品とともに主題歌「時計」にも絶妙にマッチした映像に仕上がっている。是非楽曲と合わせて楽しんでほしい。

2026年4月18日（土）・19日（日）には東京・有明アリーナで坂本真綾 30周年記念LIVE“M30〜Your Best〜”の開催も控えており、30周年が続く来年もフルスロットルで駆け抜ける坂本真綾に注目だ。

●リリース情報

坂本真綾

スマートフォン向けRPG『Fate/Grand Order』最終章主題歌

「時計」

2025年12月28日配信開始

作詞・作曲:坂本真綾 編曲:江口 亮 ストリングス編曲:江口 亮・miri

配信リンクはこちら

https://jvcmusic.lnk.to/Tokei

●作品情報

『Fate/Grand Order』

2015年7月に配信開始された『Fate/Grand Order』は、Fateシリーズの原作者：奈須きのこをはじめFate作品を執筆するライター陣による膨大かつ重厚なシナリオや、武内崇氏をはじめ多くのイラストレーターによる美麗なサーヴァント（キャラクター）によって、シリーズを通した多くのファンを獲得。2025年10月時点で国内3300万ダウンロードを突破しています。さらに、国内だけにとどまらず、英語版・簡体字版・繁体字版・韓国語版など世界にも広く配信しています。

「Fate/Grand Order（フェイト/グランドオーダー）」

ジャンル：FateRPG（フェイトRPG） iOS/Androidにて好評配信中

企画・開発・運営：Lasengle Inc.（株式会社ラセングル）

製作：TYPE-MOON / FGO PROJECT

価格：基本無料（ゲーム内課金あり）

●ライブ情報

坂本真綾 30周年記念LIVE“M30〜Your Best〜”

2026年4月18日（土）Route A〈北川勝利バンド〉 開場：16:00 開演：17:00

2026年4月19日（日）Route B〈河野 伸バンド〉 開場：16:00 開演：17:00

会場：東京・有明アリーナ

出演：坂本真綾

料金：￥11,000（税込）

プレイガイド3社合同2次受付中！

・ローソンチケット

https://l-tike.com/maaya-m30/

・イープラス

https://eplus.jp/maaya-m30/

・チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/maaya-m30/

＜PROFILE＞

東京都出身。8歳より子役として活躍。

1996年シングル「約束はいらない」でCDデビュー以降、精力的に作品を発表。

2011年オリコン1位を獲得した「You can’t catch me」を皮切りに、様々なアーティスト、ミュージシャンとのセッションを積極的に行う。

2013年アルバム「シンガーソングライター」以降は自身で詞曲も手掛けつつ、他アーティストへの作品提供も盛んになる。

2019年30thシングル「宇宙の記憶」（椎名林檎プロデュース）、10thアルバム「今日だけの音楽」リリース、2020年には25周年記念アルバムとなる「シングルコレクション＋ アチコチ」リリース。同年にデジタルシングル「躍動」を配信し、オリコン1位を獲得。

2021年7月には自身が20年パーソナリティを務めるラジオ番組「ビタミンM」が放送1,000回を迎えた（現在も放送中）。

2022年5月に発表したWタイアップシングル「菫 / 言葉にできない」では「くるり」の岸田繁が作・編曲を手掛け反響を呼んだ。

最新のリリースは2025年10月22日に発売した30周年記念ベストアルバム「M30〜Your Best〜」。

現在までにシングル36枚、フルアルバムを11枚リリース。

作詞家としてKinKi Kids（現DOMOTO）シングル「光の気配」や宮野真守「透明」、ワルキューレ「風は予告なく吹く」ほか多数。

自身が手掛けた歌詞のみが収載された歌詞集「刺繍」（KADOKAWA）も刊行。

また、日本初上演されたミュージカル「ダディ・ロング・レッグズ〜足ながおじさんより〜」ジルーシャ役が好評を博し、第38回菊田一夫演劇賞を受賞。

2025年12月12日より日比谷シアタークリエで上演中の本作に、ジルーシャ役として5年ぶりに出演している。

最新エッセイ集「満腹論 -明日にかぶりつけ-」（KADOKAWA）も話題に。

声優、俳優、作詞、エッセイ執筆、ラジオパーソナリティなど、多方面で活動。瑞々しい歌声が、日本国内のみならず世界各国のファンから支持をうける。

