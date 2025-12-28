この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT系現役会社員のネコさや氏が、自身のYouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」で「他社から楽天モバイルへの乗り換え注意！MNPワンストップはトラブル続出！？MNPワンストップ申請手続きが進まない原因と対処方法」と題した動画を公開。電話番号をそのまま他社に引き継げる「MNPワンストップ」制度を利用して楽天モバイルへ乗り換える際に多発している、「申請手続きが進まない」トラブルの原因と具体的な対処法を解説した。



MNPワンストップは、乗り換え元キャリアでのMNP予約番号の発行が不要で、手続きが簡略化される便利な制度だ。しかし、ネコさや氏によると「MNPワンストップ申請受付から手続きが進まない」というトラブルが多発しており、自身の4回の乗り換え経験でも成功率は50%だったという。



氏が挙げる手続きが進まなくなる原因は、主に2つある。1つ目は「トラブルではなく、単にシステムへの反映に時間がかかっている」ケースだ。楽天モバイルの公式サイトにも記載があるように、手続き完了がmy楽天モバイルの状況に反映されるまで、数時間から1日程度かかる場合があると氏は指摘。特にSIMカードや端末を同時に購入した場合は発送作業が挟まるため、まずは1～2日ほど焦らずに待つことが重要だと説明した。



2つ目は「申し込みの混雑や通信環境の影響で、正常に手続きが進んでいない」ケースだ。1～2日待っても状況が変わらない場合、この可能性が考えられるという。その際の有効な対処法として、氏は従来の「ツーストップ方式」への切り替えを推奨している。これは、一度MNPワンストップの予約をキャンセルし、乗り換え元のキャリアで改めてMNP予約番号を発行。その後、楽天モバイルにその予約番号を手動で登録し、手続きを進めるというものだ。



同氏は、自身のドコモやauからの乗り換え失敗談を元に、このツーストップ方式に切り替えたことで即座に手続きが進んだ経験を共有した。いつ切り替えるべきかの判断は難しいが、eSIMでの申し込みなら1～2日、SIMカードを伴う場合はもう少し長く待ってみてから判断するのが良いのでは、との見解を示している。



便利なはずのMNPワンストップで思わぬ足止めを食らってしまった場合は、本動画で紹介されている原因と対処法を参考にしてみてはいかがだろうか。