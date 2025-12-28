Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¦ÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤¬¸«¤¿¡ÈÀ¤³¦Åª¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÁÇ´é¡É µ¡Æâ¤ÇÎÙÀÊ¡Ö¤º¤Ã¤È²»³Ú¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é²¿¤«¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡Ä¡×
Ç¾²Ê³Ø¼Ô¤ÎÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÌÐÌÚ·ò°ìÏº¤ÎÇ¾¤Î¶µÍÜ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ç¡Ö¥½¥¦¥ë¤«¤é±©ÅÄ¤Ø¤ÎÈô¹Ôµ¡¤ÎÃæ¤Æ゙¡¢¶öÁ³¤³゙°ì½ï¤·¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¿Í¤¿¤Á¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¥½¥¦¥ë¤«¤é¤Îµ¢¹ñÊØ¤Ç¡¢¶öÁ³¤Ë¤âÀ¤³¦Åª¤ÊK-POP¥°¥ëー¥×¡Öaespa¡×¤È»×¤ï¤ì¤ë°ì¹Ô¤È¾è¤ê¹ç¤ï¤»¡¢µ¡Æâ¤Ç³À´Ö¸«¤¨¤¿Èà½÷¤¿¤Á¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê»Ñ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ°²è¤Ï¡¢ÌÐÌÚ»á¤¬10¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Ë»Å»ö¤ÇË¬¤ì¤¿´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿³¹ÊÂ¤ß¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£ËÜÂê¤Ï¡¢¶â±º¶õ¹Á¤«¤é±©ÅÄ¶õ¹Á¤Ø¸þ¤«¤¦µ¢¤ê¤ÎÈô¹Ôµ¡¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¡£ÌÐÌÚ»á¤ÎÎÙ¤ÎÀÊ¤Ë¤Ï¡¢¹õ¤¤Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿°ì¿Í¤Î½÷À¤¬ºÂ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î½÷À¤ÏÂç¤¤Ê¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤È¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç²»³Ú¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡¢¼ê¸µ¤Ç¤ÏÊÌ¤Îºî¶È¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©»ö¤âÀÝ¤é¤º¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤éÂÇ¤Á¹þ¤à»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÐÌÚ»á¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
Èô¹ÔÃæ¡¢Áë¤«¤éº¹¤·¹þ¤àÆüº¹¤·¤¬âÁ¤·¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÌÐÌÚ»á¤¬½÷À¤Î¤¿¤á¤Ë¥·¥§ー¥É¤òÊÄ¤á¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¡¢Èà½÷¤ÏÌÐÌÚ»á¤ÎÊý¤ò¸þ¤¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤È¤Æ¤âåºÎï¤ÊÈ¯²»¤ÎÆüËÜ¸ì¤Ç´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÊª¹ø¤Î½À¤é¤«¤µ¤ÈÃúÇ«¤ÊÂÐ±þ¤Ë¡¢ÌÐÌÚ»á¤ÏÎÉ¤¤°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¶Ã¤¤ÎÅ¸³«¤Ï¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿¸å¤ËË¬¤ì¤ë¡£Æ±¹Ô¼Ô¤«¤éLINE¤Ç¡ÖÌÐÌÚ¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤¿¤Î¡¢¤³¤ÎÊý¡¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤È¶¦¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿URL¤ò³«¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏK-POP¥°¥ëー¥×¡Öaespa¡×¤Î¾ðÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÌÐÌÚ»á¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡×¤È¶Ã¤¡¢¾õ¶·¤òÀ°Íý¡£¸å¤Ë¡¢ÎÙÀÊ¤Î½÷À¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤Î¥«¥ê¥Ê¤µ¤ó¡¢¶á¤¯¤Ë¤¤¤¿ÂÎ³Ê¤ÎÎÉ¤¤ÃËÀ¤Ï¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢¤½¤·¤ÆÆÃÄ§Åª¤ÊÉ÷ËÆ¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢NiziU¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤¿ÍÌ¾¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤ÎJ.Y. Park»á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¿äÂ¬¤·¤¿¡£
ÌÐÌÚ»á¤Ï¡¢K-POP¤Ë¤½¤ì¤Û¤É¾Ü¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤¬µ¡Æâ¤Ç¸«¤»¤¿¤Ò¤¿¤à¤¤Ê»Ñ¤Ë¥×¥í°Õ¼±¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¸ì¤ë¡£¡Ö¤¹¤´¤¯ÅØÎÏ¤·¤ÆÉñÂæÎ¢¤Ç¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¤È¤½¤Î»ÑÀª¤ò¾Î»¿¡£¤³¤Î¶öÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢K-POP¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ë°ìÌÌ¤Ë¿¨¤ì¡¢Æü´Ú¤ÎÊ¸²½Åª¤Ê·Ò¤¬¤ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òºÆÇ§¼±¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ÇÆ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
