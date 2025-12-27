アーセナルvsブライトン スタメン発表
[12.27 プレミアリーグ第18節](エミレーツ スタジアム)
※24:00開始
<出場メンバー>
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 2 ウィリアン・サリバ
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
DF 41 デクラン・ライス
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 23 ミケル・メリノ
MF 36 マルティン・スビメンディ
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 19 レアンドロ・トロサール
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 6 ガブリエル・マガリャンイス
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 22 イーサン・ヌワネリ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 20 ノニ・マドゥエケ
監督
ミケル・アルテタ
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 5 ルイス・ダンク
DF 6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 42 ディエゴ・コッポラ
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 13 ジャック・ヒンシェルウッド
MF 24 フェルディ・カディオール
MF 25 ディエゴ・ゴメス
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 29 マキシム・デ・クーパー
FW 10 ジョルジニオ・ルター
控え
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 21 オリビエ・ボスカリ
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 20 ジェームズ・ミルナー
MF 27 マッツ・ビーファー
FW 11 ヤンクバ・ミンテ
FW 14 トム・ワトソン
FW 18 ダニー・ウェルベック
FW 19 チャランポス・コストウラス
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります