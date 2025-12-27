〈女子高生クローゼット遺体〉「何度も刺した」オンラインゲームで知り合った“恋するeスポーツ少女（16）”を殺害した内気な男（21）の暴走…事件現場の今

愛知県一宮市の民家のクローゼットから都内在住の女子高生の他殺体が見つかるショッキングな事件が発生したのは春休みシーズンのこと。逮捕されたのはこの家に住む21歳の内気な青年だった。

【画像】ゲームでは気性が荒くても現実はおとなしい、チェックのシャツを着る少年時代の江口容疑者

おたがい相手の土地鑑もなく、接点の見えない2人を繋いでいたのはオンラインのバトルロイヤル（生き残り）ゲーム。迷い込んだオンラインの深い闇の中で、少女は命を落とした。

「オンラインゲームのことで言い争いになり、何度も刺した」

事件は今年4月1日、愛知県警の発表で明らかになった。遺体で見つかったのは東京都葛飾区の女子高生。

新学期から高校2年になるはずの16歳の女子高生は3月28日、同居する母親に「インターネットで知り合った愛知県の友人宅に遊びに行く」と言い残して外出し、翌日から消息が分からなくなっていた。

捜索願（行方不明者届）を受けた警視庁からの連絡で、愛知県警が携帯電話の位置情報などから一宮市の民家を割り出した。31日深夜に遺体を発見し、この家に住む無職の江口真先容疑者を死体遺棄容疑で逮捕した。

この事件で名古屋地検は5月12日、江口容疑者を殺人と死体遺棄の罪で起訴した。起訴状などによると江口容疑者は3月29日、一宮市の自宅で少女の後頭部や首、背中をナイフで何回も刺して出血性ショックで死なせ、31日に遺体をバスタオルで包んでクローゼットに移して遺棄した。

地検は江口容疑者の認否を明らかにしていないが、県警の取り調べ段階で江口容疑者は「オンラインゲームのことで言い争いになり、何度も刺した」などと供述していた。

一方で、少女は中学生時代からオンラインゲーム好きで知られており、2人は参加者同士が最後の1人になるまで対戦するバトルロイヤル（生き残り）ゲームを通じて知り合い、仲良くなったという。

少女が加わっていたというeスポーツチームの運営に関わったAさんは当時、集英社オンラインの取材にこう答えていた。

「今は活動を休止している『J』というコミュニティの中にあったバトルロイヤルゲームに特化したeスポーツチームです。 彼女が入って来たのは結成から2か月ほど経った2023年10月ごろでした。チームには誰でも入れるわけではなく、ゲーム技術の審査があり、それをクリアして入会してきました。

彼女は『Mika（ミカ）』と名乗り、仲間うちではそう呼んだり本名で呼んだりしていました。DMで本名、大まかな居住地などをメンバーから聞いていたんですが、彼女は本名のほかに居住地を『東京都』と記し、『M1KA』 と書いてミカと読むXのアカウント名を伝えてきていました」

江口容疑者はメンバーではないものの、ゲームに参加してきたことがあったという。

「彼はゲームをやり込んでいて上手な印象があり、雑談の時に彼を知る人が『江口』と本名で呼んでいたのを覚えています。ゲームでの気性はちょっと荒かったですが、面識はないのでリアルではどんな感じの人かは分かりません。

雑談は多い時は10人とか15人が入ってやるんですけど、そのときから彼女と江口氏は仲が良かったですね。多分彼女はJに入ってくる前から江口氏と知り合いだったんだと思います」（前出・Ａさん）

そして少女はJの関係者に、江口容疑者への思いを語っていたという。

「江口氏について『好きな感情があるけど恋愛経験がないからどうしたらいいかわからない』というような内容の相談をしていたと、あるメンバーから聞きました。二人がその後付き合っていたかどうかは分かりません。

“雑談”に二人が参加していた時の話では、二人は１回もリアルでは会っていなかったみたいですけど、そういう（ネットで知り合っただけの相手に恋愛感情を持つ）人は多いんですよ。ネット恋愛の典型例じゃないかと思います」（同）

「夜遅い時間帯に犬小屋を運び出しているのを見かけました」

事件から９ヶ月。現場となった一宮市内の一軒家を改めて訪ねた。インターフォンは押しても無音で、接続が解除されているようだ。

駐車場周りには脚立などが整理して置かれているが、駐車場を照らすライトが割れたまま放置されている。同居していた両親や兄妹の姿はなく、人気も感じられない。郵便受けには1週間分ほどのDM類が入っていたが、溢れかえるほどではないので定期的に誰かが訪れているのかもしれない。

近くに住む50代の女性は取材にこう答えた。

「事件の後、ご家族みんな見かけなくなって、それきり一度も見かけてないですよ。部屋の電気がついていたり、駐車場に車が停まっているところも私は見たことないですね。

真先くんのことは顔も知っている子でしたので驚きましたし、『何であんな事件を起こしたのかしらね』って近所の人とも話したりもしましたけど、今はもう話題にする人はいないですね。あの時はマスコミもたくさん訪れていましたが、ここ最近は誰も来ませんしね」

別の女性住民もこう肩をすくめた。

「事件直後からご家族みんな見かけなくなりましたし、引っ越されたのだと思いますよ。ただ、豆柴が取り残されていて、しばらく鳴き声が聞こえていて心配していたんですけど、江口さんが引き取っていかれましたよ。夜遅い時間帯に犬小屋を運び出しているのを見かけましたから。

ただ、その後はまったく家に誰かがいる様子もないし、駐車場に車が停まっているということもありません。何もわからないですね」

オンラインゲームでは「気性が荒かった」江口容疑者だが、リアルを知る中学時代の男子同級生はこう振り返った。

「正直、事件の前もおとなしいやつという印象があるくらいで、真先がどんなやつかって俺はよくわからなかった。事件直後はびっくりしたとかそんな話はしたけど、今はもう事件の話自体もしないし全然わからないよ」

9ヶ月前に起きた凄惨な事件と対照的に、いまは静かで人気のない一軒家。この家で何があったのかは今後、公判で明らかになるだろう。

取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班