¥æ¡¼¥ô¥§¤¬´Ø¿´¤ò¼¨¤¹7Áª¼ê¤È¤Ï¡©¡¡Íèµ¨CL½Ð¾ì¤Ê¤é¥È¥Ê¡¼¥ê¤Î³ÍÆÀ¤â¡Ä
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢»æ¡Ø¥¬¥¼¥Ã¥¿¡¦¥Ç¥Ã¥í¡¦¥¹¥Ý¥ë¥È¡Ù¤Ï26Æü¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤¬³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë7Áª¼ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ï10·îËö¤Ë¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥È¥¥¥É¡¼¥ëÁ°´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¤Æ¥ë¥Á¥¢¡¼¥Î¡¦¥¹¥Ñ¥ì¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤ò¾·¤Ø¤¤¡£¿·ÂÎÀ©¤Ç½çÄ´¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢1»î¹ç¾Ã²½¤Î¾¯¤Ê¤¤¼ó°Ì¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö4¡×¤Î5°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ñ¥ì¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï1·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÊä¶¯¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½ÅÍ×¤ÊÊä¶¯¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÌµÍý¤ËÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥×¥ì¥¤¥á¡¼¥«¡¼¤È¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤¬¼ç¤ÊÊä¶¯¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤À¤¬¡¢³ÍÆÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤ÐÂ¾¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÌÜ¶Ì¤Ï¥Ë¥å¡¼¥«¥Ã¥¹¥ë¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½MF¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥È¥Ê¡¼¥ê¤À¡£¥¯¥é¥ÖÆâ¤ÎÃ¯¤â¤¬Ì´¸«¤ëÌ¾Á°¤À¤¬¡¢Â¿³Û¤Î°ÜÀÒ¶â¤¬É¬Í×¤Ê¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê¤ÎÌ´Êª¸ì¤À¡£¤¿¤À¤·¡¢¥È¥Ê¡¼¥ê¼«¿È¤Ï¥»¥ê¥¨AÉüµ¢¤ËÁ°¸þ¤¤Ê°Õ¸þ¤ÈÁ°¡¹¤«¤éÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤¬Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢²Æ¤ËÇã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÕ¤¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¡Ø¥¬¥¼¥Ã¥¿¡¦¥Ç¥Ã¥í¡¦¥¹¥Ý¥ë¥È¡Ù»æ¤ÏÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÃæÈ×¤Ç¤Ï¤«¤Í¤Æ¤è¤ê´Ø¿´¤¬±½¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½MF¥À¥ô¥£¥Ç¡¦¥Õ¥é¥Ã¥Æ¡¼¥¸¤Î¤Û¤«¡¢¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Î¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÂåÉ½MF¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¨¥ß¡¼¥ë¡¦¥Û¥¤¥Ó¥å¥¢¤â³ÍÆÀ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤ËÆ±Áª¼ê¤òÇäµÑ¤¹¤ë°Õ»×¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥§¥ì¥ó¥Ä¥ô¥¡¡¼¥í¥·¥å¤Ë½êÂ°¤¹¤ë20ºÐ¤Î¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½MF¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥È¡¼¥È¤â¡¢¼êº¢¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¡£
¡¡¥¸¥§¥Î¥¢¤Ê¤É¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½GK¥Þ¥Ã¥Æ¥£¥¢¡¦¥Ú¥ê¥ó¤Î¸å³ø¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥é¥Ä¥£¥ª¤Î¥®¥ê¥·¥ãÂåÉ½GK¥¯¥ê¥¹¥È¥¹¡¦¥Þ¥ó¥À¥¹¡£¥é¥Ä¥£¥ª¤Î¥Þ¥¦¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥µ¥Ã¥ê´ÆÆÄ¤¬¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤ÎMF¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥ß¥ì¥Ã¥Æ¥£¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö¤Î¸ò¾Ä¤¬º£¸å¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¡Ê¥¹¥Ñ¡¼¥º¡Ë¤Î¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢ÂåÉ½DF¥é¥É¥¥¡¦¥É¥é¥°¥·¥ó¤Ï¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¡È¥Ó¥¢¥ó¥³¥Í¥í¡É¤ËÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¹¥Ñ¡¼¥º¤Ç¤Ï¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ½½Ê¬¤Ê½Ð¾ì»þ´Ö¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æ±Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢¥í¡¼¥Þ¤â´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ï¸½ºß¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¿Ø¤¬·ç¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥É¥é¥°¥·¥ó¤ÎÇã¤¤Ìá¤·¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÎËÜÌ¿¤Ï¡¢¥¸¥§¥Î¥¢¤ÎU¡Ý21¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡¦¥Î¡¼¥È¥ó¡¦¥«¥Õ¥£¡¼¤À¡£¤¿¤À¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ï¤Þ¤º¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½MF¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Þ¥ê¥ª¤ÎÇäµÑ¤òÀè¤Ë·è¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¥¸¥§¥Î¥¢¤âÇäµÑ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Î¿·¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊSD¡Ë¤Ø¤Î½¢Ç¤¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤ë¥Þ¥ë¥³¡¦¥ª¥Ã¥È¥ê¡¼¥Ë»á¤¬¥¸¥§¥Î¥¢»þÂå¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿°ïºà¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±SD¤ÎÂ¸ºß¤¬¸ò¾Ä¤Î¸°¤ò°®¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ï10·îËö¤Ë¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥È¥¥¥É¡¼¥ëÁ°´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤·¤Æ¥ë¥Á¥¢¡¼¥Î¡¦¥¹¥Ñ¥ì¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤ò¾·¤Ø¤¤¡£¿·ÂÎÀ©¤Ç½çÄ´¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢1»î¹ç¾Ã²½¤Î¾¯¤Ê¤¤¼ó°Ì¥¤¥ó¥Æ¥ë¤È¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö4¡×¤Î5°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Ñ¥ì¥Ã¥Æ¥£´ÆÆÄ¤Ï1·î¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÊä¶¯¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½ÅÍ×¤ÊÊä¶¯¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÌµÍý¤ËÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥×¥ì¥¤¥á¡¼¥«¡¼¤È¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤¬¼ç¤ÊÊä¶¯¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤À¤¬¡¢³ÍÆÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤ÐÂ¾¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÃæÈ×¤Ç¤Ï¤«¤Í¤Æ¤è¤ê´Ø¿´¤¬±½¤µ¤ì¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½MF¥À¥ô¥£¥Ç¡¦¥Õ¥é¥Ã¥Æ¡¼¥¸¤Î¤Û¤«¡¢¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Î¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÂåÉ½MF¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¨¥ß¡¼¥ë¡¦¥Û¥¤¥Ó¥å¥¢¤â³ÍÆÀ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤ËÆ±Áª¼ê¤òÇäµÑ¤¹¤ë°Õ»×¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥§¥ì¥ó¥Ä¥ô¥¡¡¼¥í¥·¥å¤Ë½êÂ°¤¹¤ë20ºÐ¤Î¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼ÂåÉ½MF¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥È¡¼¥È¤â¡¢¼êº¢¤Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¼ÂÎÏ¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¡£
¡¡¥¸¥§¥Î¥¢¤Ê¤É¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¸µ¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½GK¥Þ¥Ã¥Æ¥£¥¢¡¦¥Ú¥ê¥ó¤Î¸å³ø¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥é¥Ä¥£¥ª¤Î¥®¥ê¥·¥ãÂåÉ½GK¥¯¥ê¥¹¥È¥¹¡¦¥Þ¥ó¥À¥¹¡£¥é¥Ä¥£¥ª¤Î¥Þ¥¦¥ê¥Ä¥£¥ª¡¦¥µ¥Ã¥ê´ÆÆÄ¤¬¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤ÎMF¥Õ¥¡¥Ó¥ª¡¦¥ß¥ì¥Ã¥Æ¥£¤Ë¶¯¤¤´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Î¾¥¯¥é¥Ö¤Î¸ò¾Ä¤¬º£¸å¿ÊÅ¸¤¹¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¡Ê¥¹¥Ñ¡¼¥º¡Ë¤Î¥ë¡¼¥Þ¥Ë¥¢ÂåÉ½DF¥é¥É¥¥¡¦¥É¥é¥°¥·¥ó¤Ï¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¡È¥Ó¥¢¥ó¥³¥Í¥í¡É¤ËÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥¹¥Ñ¡¼¥º¤Ç¤Ï¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ½½Ê¬¤Ê½Ð¾ì»þ´Ö¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤Æ±Áª¼ê¤Ë¤Ï¡¢¥í¡¼¥Þ¤â´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ï¸½ºß¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¿Ø¤¬·ç¤±¤ë¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥É¥é¥°¥·¥ó¤ÎÇã¤¤Ìá¤·¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ÎËÜÌ¿¤Ï¡¢¥¸¥§¥Î¥¢¤ÎU¡Ý21¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡¦¥Î¡¼¥È¥ó¡¦¥«¥Õ¥£¡¼¤À¡£¤¿¤À¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ï¤Þ¤º¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½MF¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Þ¥ê¥ª¤ÎÇäµÑ¤òÀè¤Ë·è¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¥¸¥§¥Î¥¢¤âÇäµÑ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Î¿·¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡ÊSD¡Ë¤Ø¤Î½¢Ç¤¤¬³Î¼Â»ë¤µ¤ì¤ë¥Þ¥ë¥³¡¦¥ª¥Ã¥È¥ê¡¼¥Ë»á¤¬¥¸¥§¥Î¥¢»þÂå¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿°ïºà¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±SD¤ÎÂ¸ºß¤¬¸ò¾Ä¤Î¸°¤ò°®¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£