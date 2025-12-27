株で勝ちたいなら「右下」を拾え！ 9割が見落とす“お宝銘柄”の隠し場所

働きながら株で資産50億円を築いた“本当に儲かる3つの投資術”を初公開――余命宣告を受けた医師 兼 個人投資家の父が愛娘に捧げる著書『50万円を50億円に増やした 投資家の父から娘への教え』（ダイヤモンド社）。4度の手術を経て、49歳で肺と肝臓へのがん転移が判明。主治医からは「50歳は迎えられても51歳はわからない」と宣告された著者が、働きながら50万円を50億円に増やした投資法を愛娘に向けて全力指南。再現性の高い3つの投資法をマスターすれば、忙しく働きながらも「一生困らないお金」を稼げるようになる。「人生の集大成として、出し惜しみ無しで、魂を込めて書きました」（著者より）。

ひと言で「株」といっても、その性質から次の4つのタイプに大きく分類することができる。

❶成長（グロース）株：急速に業績を伸ばす企業

❷業績安定（収益バリュー）株：成長株ほど急成長はしないものの、安定的に業績を伸ばす企業

❸業績低迷（資産バリュー）株：業績が落ち込んでいく企業

❹景気循環（シクリカルバリュー）株：業績が良いときと悪いときが循環する企業

「収益」か「資産」か――バリュー株の2大潮流

一般的には、「❷業績安定株」と「❸業績低迷株」を買うのが「バリュー株投資」と呼ばれる。

そのなかでも業績安定株を売買する投資は「収益バリュー株投資」であり、業績低迷株を買う「資産バリュー株投資」と分けられる。

図解でわかる「爆益ゾーン」の探し方

なぜ業績が低迷している株を買うのかというと、その企業が持っている不動産など「保有資産」が魅力的だからだ。次に、このマトリックス図を見てほしい。

これは4つの投資法を縦軸に「指標（PBR〈株価純資産倍率〉・PER〈株価収益率〉）」、横軸に「成長性」をとり、わかりやすく分類したものだ。

基本的には、右上にある銘柄の株価が高く、左下にある銘柄の株価は低い。さらに、うまくやれば右下にある銘柄ほど儲けることができ、左上ほど儲からないと考えてくれていい。

シクリカルバリュー株は、業績が悪いときは「バリュー株」、業績が良くなる過程で「グロース株」として扱われることもある。

この4つの分類とマトリックスを理解する最大のメリットは、自分が「どんなゲームに参加しているのか」を明確にできる点です。

銘柄ごとに「勝ちパターン」は違う

例えば、❶のグロース株は「成長」が止まれば暴落するため、決算ごとの数字の伸びが命です。一方、❸の資産バリュー株は、業績が悪くても「保有資産」があるため、株価の下値は限定的であり、何かをきっかけに見直される（PBR1倍割れ対策やMBOなど）のをじっと待つのが正解となります。

自分の持ち株がどのタイプに属するかを知らずに、「業績が悪いから売ろう（資産バリュー株なのに）」や「割高だけどまだ上がるはず（成長が鈍化したグロース株なのに）」と判断してしまうことこそが、投資における最大の敗因です。

「右下」が最強である理由

「右下の銘柄（成長性があるのに、指標は割安）」こそが、個人投資家が狙うべき「スイートスポット」です。

本来は評価されるべき実力があるのに、知名度が低い、あるいは一時的な不祥事や市況悪化で嫌気されている――こうした「市場の評価」と「企業の実力」のギャップを見つけ出すことこそ、バリュー株投資の醍醐味であり、大きな利益（爆益）の源泉となります。

常に「地図」を広げよう

株を買う前に、このマトリックスを脳内で広げてください。「今、自分は人気化しすぎて割高になった（左上の）株を高値掴みしようとしていないか？」「不当に安く放置されている（右下の）株はないか？」

この自問自答を繰り返すだけで、感情に流された売買を防ぎ、冷静に資産を積み上げることができるようになります。

