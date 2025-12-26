年末年始に向け「ファミマ」が松平健さんとのコラボ商品を展開 ブロマイドやグッズを発売
ファミリーマートは、年末年始キャンペーンのアンバサダーである松平健さんとの新たなコラボ商品を展開中だ。
同社は2025年12月22日（月）から、店内のマルチコピー機サービス「ファミマプリント」を通じて、松平さんのオリジナルデザインを使用したブロマイドやステッカー（全6種類）の販売を開始している。
「ファミマプリント」とは、ファミリーマート各店舗に設置されているマルチコピー機を使って、プリントコンテンツを購入できるサービス。ゲームやアニメなどのエンタメや、検定・過去問などのコンテンツを取り扱っているという。
証明写真風缶バッジセット(税込3,300円)など
今回のコラボでは、証明写真ガイドラインのデザインを松平さんのさまざまな表情で再現したものや、年賀状向けのデザインとして「マツケンタウロス」などを用意した。
また、12月26日からは、対象商品を2点同時に購入すると、オリジナルグッズがもらえるキャンペーンを実施。景品には「踊るお年賀タオル」（全3種）や「踊るマツケンハンコ」（全3種）などがある。
「マツケンアクリルスタンド」や「踊るお年賀タオル」など
同日からは、松平さんとサンリオのキャラクター・ハローキティとのコラボレーショングッズも展開。平成ギャルをテーマに、松平さんと同じ着物を身にまとったハローキティをデザインしたキーホルダーなどをラインアップする。
マツケン×ハローキティ しっぽチャーム付きキーホルダー
さらに、同社のECサイト「ファミマオンライン」では、アクリルスタンドなどの特別コラボレーショングッズの予約受付も始まった。