起業家でヒップホップアーティストの田中雄士氏が25日、自身のX（旧ツイッター）を更新。モデルとしても活動する実業家でインフルエンサーの宮崎麗果さん（37）が法人税など計約1億5700万円を脱税したとして、東京国税局査察部から法人税法違反などの疑いで東京地検に告発された件をめぐり、思いをつづった。

田中氏は、この件を報じた一部メディアの記事を添付。「元嫁が脱税でお騒がせしてるが一年前に俺も事情を聞かれたからありのままに話した！」と書き出した。そして「毎月の養育費をもらってない事にされてたのが悲しかったぜ ただこんなんで終わる女じゃねーだろ。いつの日か華々しい復活 楽しみにしてるぜ！」と述べた。

宮崎さんは25日までにインスタグラムのストーリーズを更新しこの件について「本件については、過少申告のご指摘を重く受け止め、深く反省しております。専門家の助言のもと、必要な修正申告および納税に速やかに対応して参ります。以後、正しい申告を徹底して参ります」などとつづった。

現在は化粧品や美容関係の会社を複数経営し、年商25億円とも報じられる宮崎さんは現在、22年10月に芸能界を引退した黒木啓司さん（45）の妻。シングルマザーだった宮崎さんは21年12月に黒木さんとの結婚を発表。23年7月に第4子、24年9月13日に第5子を出産した。

田中氏は複数のキックボクシング団体で王者になり、ジムや飲食店などの経営者でもある。格闘技イベント「BreakingDown（ブレイキングダウン＝BD）」では、喧嘩自慢対抗戦で千葉チームの監督を務め、「関東最大級ギャング元総長」などと紹介されている。自身も来年のBDで試合をすることが発表されている。