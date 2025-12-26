新しいセレナの上級グレードでは左右非対称グリルを採用

日産セレナ・ハイウェイスターV｜Nissan Serena Highway STAR V

今回のマイナーチェンジでは、「LUXION（ルキシオン）」と「ハイウェイスターV」のエクステリアデザインを刷新するとともに、「ルキシオン」においては新たな専用インテリアを採用した。ボディカラーでは、全グレードにおいて新たに3色が設定された。

機能面ではGoogle搭載の最新NissanConnectインフォテインメントシステムや、より安心で安全な運転を支援する最新のカメラ技術を用いた「インテリジェントアラウンドビューモニター」を搭載し、商品力を一層高めている。

日産セレナ・ルキシオン｜Nissan Serena Luxion

デザインは洗練度がさらにアップ

「ルキシオン」と「ハイウェイスターV」は、フロントグリルとアルミホイールにそれぞれ新たなデザインを採用。

「ルキシオン」は、より上質さとプレミアム感のある洗練されたエクステリアに仕上げ、インテリアにはしっとりとした触感と包まれる心地よさをもたらす次世代素材「テーラーフィット」のシートが採用された。

「ハイウェイスターV」は、スポーティに特化したデザインを採用し、堂々とした存在感を強調している。また全グレードでムーンボウブルー、アクアミント、ディープオーシャンブルーの新色3色を追加し、選択の幅が拡がった。

日産セレナ｜12.5インチモニターを採用したNissanConnectインフォテインメントシステム

便利な機能で使いやすさが大幅に向上

「セレナ」として初めて、メーカーオプションのNissanConnectインフォテインメントシステムを採用。このシステムはGoogle搭載により、「Googleマップ」「Googleアシスタント」「Google Play」の各機能に新しく対応し、多彩な情報とエンターテインメントにシームレスにコネクトできる。

また、ドアの施錠し忘れや、ハザードランプ消し忘れ、窓の締め忘れをスマホに通知してくれる「し忘れアラート」や、離れた場所からでもクルマを見守る新サービス「リモートフォトショット」にも対応し、カーライフをより快適にする。ディーラーオプションとして15.6インチサイズの大型後席専用モニターが設定されたのも新しい。

さらに、多くの声に応えて、走行開始時に毎回e-Pedal Stepスイッチを操作する手間を省く「e‑Pedal Step 前回モード記憶」機能を追加した。

利便性のみにとどまらず、停車時にエンジンを切るとメーター内のディスプレイに「後席を確認してください」とメッセージが表示されブザーが鳴る「後席リマインダー」を採用。荷物のうっかり忘れや、子供の置き去り防止といった家族の安全にも配慮された。

安心・安全の運転支援システムはさらに進化

運転支援システムは、駐車や狭い道、交差点などのさまざまなドライブシーンで役立つ機能が拡充した。

車両の周辺状況を3D映像でより直感的に確認可能な「3Dビュー」、交差点等で運転席から死角になる前方の左右が見えるようにサポートする「フロントワイドビュー」、ミラーを閉じた状態でも両サイドビューを表示し、狭い場所での駐車等をサポートする「両サイドミラークローズドビュー」の3つの新しい表示機能を搭載した、「インテリジェントアラウンドビューモニター」が採用された。

カスタムカー「AUTECH LINE」ほか「マルチボックス」が追加

日産セレナAUTECH LINE

また、日産モータースポーツ&カスタマイズ（NMC）は12月18日、セレナに新たなカスタムカー「AUTECH LINE」と、荷室スペースに大容量の収納ボックスを備えたモデル「マルチボックス」を設定すると発表した。

セレナのマイナーチェンジにあわせて、カスタムカー「AUTECH」、「AUTECH SPORTS SPEC」や車中泊仕様車「マルチベッド」、ならびに「ステップタイプ」、「ライフケアビークル（LV）」シリーズのマイナーチェンジを発表した。「AUTECH」、「AUTECH SPORTS SPEC」は2026年3月中旬より、その他モデルは全車2026年2月12日に発売される。

セレナ「AUTECH LINE（税込333万8500円～425万1500円）」は、さりげない個性やこだわりをクルマに求めるユーザーに向けて、車種ごとに最適化した特別なカスタマイズを施した新たなシリーズ。今回「キャラバン」「ノート」「ルークス」に続いて、「セレナ」にも新たに設定された。

セレナ「AUTECH LINE」では、メタル調フィニッシュのドアミラーを採用したほか、ダーク金属調シルバーの専用16インチアルミホイールとダーククロムのフロントグリルフィニッシャーを装備。質感を高め、引き締まった印象を与えるデザインとしている。

また、シート素材には、しっとりとした触感と包まれる心地よさをもたらす次世代シート素材「テーラーフィット」を、7人乗りに加えて8人乗りグレードにも採用した。

日産セレナ マルチボックス

セレナ「マルチボックス（税込357万2800円～473万5500円）」は、2列5人乗りのシートレイアウトと、ベンチ・テーブルとしても使用可能な大容量の収納ボックスを備えたモデル。

荷室スペースに設置した収納ボックスは上面と側面が開閉でき、荷物の出し入れの利便性を図ったほか、ボックス内部にも開閉可能な仕切りを備えて、荷物を整理して収納することができる。アウトドアアイテムなどの趣味の道具を整然と積めるだけでなく、災害時の非常持出し用品の保管場所などとしても活用可能だ。

また、ボックス上にも荷物を乗せることができ、荷室を上下の空間で有効活用ができるほか、ボックス上面の天板の一部を持ち上げてテーブルとして使用でき、ボックスをベンチにして食事やデスクワークなどにも活用できる。

さらに、耐水性、撥水性に優れたCORDURA製の生地を採用したベッドマットをオプション設定し、車中泊仕様車としての使用も可能としている。活動的なライフスタイルをより充実させたい方にぴったりな仕立てだ。

日産セレナAUTECH SPORTS SPEC

今回のマイナーチェンジでは、ベース車と同様にエクステリアデザインを刷新。税込車両価格は「AUTECH」が370万3700円～455万700円、「AUTECH SPORTS SPEC」が443万7400円、「マルチベッド」が361万4600円～509万9600円、「ステップタイプ」が325万4900円～520万9600円、そして「ライフケアビークル」シリーズ※が306万円～439万円。

※「ライフケアビークル」のチェアキャブスロープタイプとチェアキャブリフタータイプは消費税非課税

また、機能面ではGoogle搭載の最新NissanConnectインフォテインメントシステムや、より安心で安全な運転を支援する最新のカメラ技術を用いた「インテリジェントアラウンドビューモニター」などを搭載した。

さらに「マルチベッド」において、CORDURA製ベッド生地を選択可能としたほか、「ステップタイプ」に「ルキシオン」グレードを追加。「チェアキャブ スロープタイプ」ではオプションの「防水シート」と「助手席スライドアップシート」の設定車種を拡大している。

日産「セレナ」モデルラインナップ

【2.0Lガソリン車】

・X（8人乗り）：278万5200円（FF）／299万900円（4WD）

・X XVパッケージ（8人乗り）：304万3700円（FF）／324万9400円（4WD）

・ハイウェイスターV（8人乗り）：322万8500円（FF）／349万4700円（4WD）

【e-POWER FF車】

・e-POWER X（8人乗り）：329万3400円

・e-POWER X XVパッケージ（8人乗り）：358万3800円

・e-POWERハイウェイスターV（8人乗り）：377万5200円

・e-POWERルキシオン（7人乗り）：499万8400円

【e-POWER 4WD車】

・e-4ORCE X（7人乗り）：359万9200円

・e-4ORCE X XVパッケージ（7人乗り）：388万9600円

・e-4ORCE XハイウェイスターV（7人乗り）：414万1500円

※価格は消費税込み

SPECIFICATIONS

日産セレナe-POWERハイウェイスターV｜Nissan Serena e-POWER Highway STAR V

ボディサイズ：全長4765×全幅1715×全高1870mm

ホイールベース：2870mm

最低地上高：135mm

最小回転半径：5.7m

乗車定員：8人

車両重量：1810kg

総排気量：1433cc

発電用エンジン：直列3気筒DOHC

最高出力：72kW（98ps）/5600rpm

最大トルク：123Nm（12.5kgf-m）/5600rpm

駆動用モーター最高出力：120kW（163ps）

駆動用モーター最大トルク：315Nm（32.1kgf-m）

駆動方式：FF

WLTCモード燃費：19.0km/L

税込車両価格：377万5200円