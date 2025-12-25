東京・西東京市で母子4人が死亡し、母親の交際相手とみられる男性が遺体で見つかった事件で、男性は死後10日程度経過していたことがわかりました。また、男性のスマホからは会社に休むとメッセージが送られていて、誰かが生存を装った可能性もあるということです。

■亡くなった男性、死亡した母親と交際か

亡くなった、中窪新太郎さん。写真は成人式で撮影されたもの。現在は建築関係の会社に勤めていました。

住んでいたとみられる東京・練馬区のマンションで、遺体となって発見された中窪さん。

この部屋を借りていたのは、交際相手とみられる女性です。

東京・西東京市。親子4人が亡くなった事件で死亡した36歳の母親が、中窪さんの交際相手とみられています。

母親について、近所の住民は…。

近所の住民

「奥さん（母親）は見たことある。2〜3回くらい（あいさつ）。普通に『こんにちは』。会話はしたことない」

何があったのか。

■男性の遺体は死後10日程度経過

中窪さんの遺体が見つかったのは、22日。

寝室のベッドには血がついていて、クローゼットの中から長袖シャツに下着姿で発見されました。死因は、多くの刺し傷による「出血性ショック」の疑い。

捜査関係者によると、司法解剖は24日に行われましたが、24日時点で、中窪さんの遺体は死後10日程度たっていたことも、新たにわかりました。

■生存装い？ スマホから会社に連絡も

司法解剖からさかのぼること10日前、今月14日にはマンションを出入りする中窪さんの様子が、防犯カメラで確認されています。つまり、この前後で亡くなった可能性があるということ。

ただ、2日後には、中窪さんの会社用のスマホから会社宛てに「体調不良のため休む」というメッセージが送られています。誰かが、生存を装うメッセージを送ったのでしょうか。

そのスマホが見つかったのは、交際相手とみられる母親が住む住宅の車の中でした。

会社にメッセージが送られた翌日には、母親が空気清浄機のようなものを持って練馬のマンションに入っていく様子が、確認されています。

この2日後に、西東京市の事件が発生。母親は死亡し、その3日後、中窪さんの遺体が発見されました。

◇

警視庁は、2つの事件の関連を捜査するとともに、経緯を詳しく調べています。