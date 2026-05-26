異臭が立ち込め、現場は騒然となりました。25日、東京・銀座の「GINZA SIX」内にある銀行で、男が催涙スプレーとみられるものを噴射し、26人がケガをしました。警視庁は傷害事件として逃げた男の行方を追っています。■白昼の銀座で“スプレー”噴射20人以上搬送記者「銀座の大通り、何台もの救急車が埋め尽くしています。ケガ人が多数いるものとみられます」「ケガ人でしょうか。ちょっとフラフラしてます」25日、白昼の銀座で