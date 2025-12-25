「北海道だいすき発見隊」に任命されているポケモン、アローラロコンとロコンが、美しいくしろ地域の冬の旅を楽しく演出！

くしろ地域13カ所を巡る「コンコンロコン ☆キラキラくしろ スタンプラリー☆」が開催されます☆

北海道「ポケモン」コンコンロコン ☆キラキラくしろ スタンプラリー☆

開催期間：2026年1月24日（土）〜3月8日（日）

スタンプ設置場所：釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町の空港、道の駅など13カ所

主催：北海道釧路総合振興局、釧路観光連盟

企画協力：株式会社 AIRDO

協力：北海道エアポート 株式会社、くしろ木づなプロジェクト、北海道旅客鉄道株式会社 釧路支社ほか

美しいくしろ地域の冬の旅を「アローラロコン」と「ロコン」が楽しく演出するスタンプラリーを開催！

冬の「くしろ地域」は湖も、川も、海も、森も、氷や光でキラキラと輝いています。

この冬は、キラキラ輝く「くしろ地域」の冬の魅力を探しに出かけてみたくなるイベントです☆

参加方法

まずは、スタンプスポットに行き、台紙にスタンプを押します。

そして、特設ページをみながら近くのキラキラスポットやイベントを探して冬の「くしろ地域」の旅を満喫☆

スタンプを3つ以上集めるとプレゼントに応募できます！

コンプリート賞「オリジナル イスづくりキット」

※画像は前回プレゼントのイスづくりキット

当選人数：3名

コンプリート賞として「オリジナル イスづくりキット」が登場！

くしろ地域のカラマツを使ったオリジナルデザインのイスづくりキットになっています。

今回も特別なデザインを準備中です。

キラキラ賞「オリジナルデザイン 木製コースター」

当選者数：20名

キラキラ賞 として用意される「オリジナルデザイン 木製コースター」

北海道のことがだいすきなアローラロコンとロコンをデザインした特別なデザインの木製コースターです。

AIRDO賞「ロコンジェット北海道 フライトタグ2本セット」

当選者数：15名

AIRDO賞 として「ロコンジェット北海道 フライトタグ2本セット」もラインナップ。

アローラロコンとロコンの横顔が描かれた尾翼がデザインされたフライトタグです。

バッグにつけてロコンたちとお出かけしたり、箱ごとお部屋に飾ったり。

いつでもどこでもロコンたちを感じることができるグッズです。

北海道だいすき発見隊！アローラロコン・ロコン

きつねポケモンのアローラロコンとロコンは、2018年10月に北海道を内外にPRする「北海道だいすき発見隊」に任命されました。

ポケモンローカルActsでは北海道の魅力と「アローラロコン・ロコン」の魅力を国内外に同時に発信することで、北海道を盛り上げています☆

アローラロコンとロコンと楽しむ北海道旅行！

「コンコンロコン ☆キラキラくしろ スタンプラリー☆」は、北海道・くしろ地域にて、2026年1月24日（土）から3月8日（日）まで開催されます。

© Pokémon. © Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの商標です。

