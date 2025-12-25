元メジャーリーガー・岩隈久志さん（44）の妻・まどかさん（43）が、23日、Instagramを更新。夫と2歳の娘が1カ月ぶりに再会する動画を公開し、反響が寄せられている。

【映像】夫と2歳娘が再会する瞬間&6人家族の集合写真

2002年12月に岩隈さんと結婚し、22歳の長女、16歳の長男、14歳の次女、2歳の三女と4人の子どもがいるまどかさん。2025年12月4日に更新したInstagramでは、「結婚して23周年を迎えました。色々と用事があり、私と三女はアメリカの自宅に滞在しているので一緒に記念日を過ごすことはできませんでしたが、ビデオ通話をしてこれからもよろしくね〜と話しました」と近況について明かしていた。

離れて暮らす夫と2歳娘が再会する動画に反響

23日には、「三女と２人きりの１カ月ちょっとの生活が終了し、待ちに待った家族たちが渡米。パパたちに会えた三女の喜びが爆発し感動の瞬間でした」とつづり、夫と三女が1カ月ぶりに再会する動画を公開。三女の「パパだぁ〜やった〜」という声や、まどかさんの「パパのところ行きな！」「おつかれ〜」という声も収められていた。

この投稿には「ぴょんぴょんと全身での表現がたまらないですね」「感動しちゃう 泣きそう…」などの反響が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）