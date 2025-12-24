¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ãæ¹ñ¤ò»É·ã¤¹¤ë¡×ÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì»á¤ÎÂæÏÑË¬Ìä¡¡¤µ¤é¤Ë¼«Ì±ÅÞµÄ°÷30¿Í¤¬Â³¤¤¤ÆË¬Âæ¡¢¤½¤Î¤Í¤é¤¤
¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»öÈ¯¸À¤ÇÆüÃæ´Ø·¸¤¬Îä¤¨¹þ¤à¤Ê¤«¡¢¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤ÎÂæÏÑË¬Ìä¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¤µ¤é¤ËÈ¿È¯¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯12·î24Æü¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÇëÀ¸ÅÄ¸÷°ì´´»öÄ¹Âå¹Ô¤ÎÂæÏÑË¬Ìä¡¢ÍêÀ¶ÆÁÁíÅý¤È¤Î²ñÃÌ¤ò¤È¤ê¤¢¤²¡¢¤½¤Î°Õ¿Þ¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀ¯ÉÜ¤ÈÀ¯ÉÜ¤Î¸òÎ®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡×
ÈÖÁÈ¤Ï21Æü¤«¤é23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÇëÀ¸ÅÄ´´»öÄ¹Âå¹Ô¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÈ¬²¦»Ò»ÔµÄ¤é¤ÈÂæÏÑ¤òË¬Ìä¡¢ÂæÏÑ¤È¤ÎÍ§¹¥´Ø·¸¤ò°ìÁØ¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤³¤È¡¢23Æü¤Ë¤ÏÎëÌÚ³¾Í´¸µË¡Áê¤âË¬Âæ¤¹¤ë¤Ê¤É¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÂæÏÑË¬Ìä¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆ°¤¤ËÂÐ¤·¤ÆÃæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï¤µ¤é¤ËÈ¿È¯¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¾åÀÊ¸¦µæ°÷¤ÎÊ÷Â¼·ò»Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Î´´»öÄ¹Âå¹Ô¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ë¿Í¤¬¹Ô¤¯¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¡£À¯ÉÜ¤ÈÀ¯ÉÜ¤Î¸òÎ®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÞ¤È¤·¤Æ¤Î¸òÎ®¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÃæ¹ñ¤ÎÈ¿È¯¤ò¾¯¤·¤ä¤ï¤é¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â¤¢¤ë¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤·ÆüËÜ¤ÎµÄ°÷¤é¤ÎÆ°¤¤¬µöÍÆ¤µ¤ì¤ë¤È¡×
MC¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¿¤À¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤¦¤Ê¤«¤ÇÅÞ¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¹¥È¤ÎÊý¤¬¡Ø¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÃæ¹ñ¤Ï¤½¤¦¤Ï¸«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Ê÷Â¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤·ÆüËÜ¤ÎµÄ°÷¤é¤ÎÆ°¤¤¬µöÍÆ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Â¾¹ñ¤âÂæÏÑ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¶¯²½¤·»Ï¤á¤ë¡Ø¥É¥ß¥Î¸ú²Ì¡Ù¤òÃæ¹ñ¤Ï·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤ÈÂæÏÑ¤òÊ¬ÃÇ¤·¤ÆÂæÏÑ¤òÊ»¹ç¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÇëÀ¸ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÆ°¤¤òÝµÆ«¤·¤¯¤ß¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
12·î²¼½Ü¤«¤é26Ç¯£±·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢²ÏÌîÂÀÏº¸µ³°Áê¤äÄ¹Åç¾¼µ×¸µ¼óÁêÊäº´´±¤é¼«Ì±ÅÞµÄ°÷Ìó30¿Í¤¬ÂæÏÑË¬Ìä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê÷Â¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Ãæ¹ñ¤ò»É·ã¤¹¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂæÏÑ¤È¤ÎÏ¢·È¤¬½ÅÍ×¤À¤È¤¤¤¦¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î»ÑÀª¤ÎÉ½¤ì¡£À¯ÉÜ¤¬Æ°¤¤Ë¤¯¤¤¤Ê¤«¤Ç±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ëµÄ°÷¤¬Æ°¤¤¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î´äÅÄÌÀ»Ò¤µ¤ó¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤¬³¤³°¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÈãÈ½¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÈÂæÏÑ¤È¤Î´Ø·¸À¤ò¤è¤¤·Á¤ÇÀ¤³¦¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È º´Æ£ÂÀÏº¡Ë