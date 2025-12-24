松屋フーズは、全国の松屋／松のやにて「ちいかわ」とのコラボキャンペーンを2026年1月6日10時より開催する。期間は2026年3月31日9時59分まで。

2026年1月6日より始まる第1弾では、コラボメニュー「ちいかわのすき焼き鍋膳」が登場。期間中にコラボメニューを注文すると、オリジナルグッズ「食券キーホルダー（ランダム・全6種）」が1個プレゼントされる。また「おこさまメニュー」を食べると「オリジナルハンドタオル」がもらえる。

2026年2月17日より始まる第2弾では「ちいかわの鬼辛カレー」が登場予定で、注文すると「オリジナルフィギュア（ランダム・全6種）」が1個プレゼントされる。加えて「おこさまメニュー」では「オリジナルスライドパズル」がもらえる

(C) MATSUYA FOODS HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.

(C)nagano

