松屋と「ちいかわ」のコラボが2026年1月6日より開催決定！ コラボメニューを注文するとグッズがもらえる
【ちいかわ × 松屋／松のや】 開催期間：2026年1月6日10時～3月31日9時59分
(C) MATSUYA FOODS HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.
松屋フーズは、全国の松屋／松のやにて「ちいかわ」とのコラボキャンペーンを2026年1月6日10時より開催する。期間は2026年3月31日9時59分まで。
2026年1月6日より始まる第1弾では、コラボメニュー「ちいかわのすき焼き鍋膳」が登場。期間中にコラボメニューを注文すると、オリジナルグッズ「食券キーホルダー（ランダム・全6種）」が1個プレゼントされる。また「おこさまメニュー」を食べると「オリジナルハンドタオル」がもらえる。
2026年2月17日より始まる第2弾では「ちいかわの鬼辛カレー」が登場予定で、注文すると「オリジナルフィギュア（ランダム・全6種）」が1個プレゼントされる。加えて「おこさまメニュー」では「オリジナルスライドパズル」がもらえる
【🍚ちいかわ コラボ🍚】- 【公式】松屋 (@matsuya_foods) December 24, 2025
ちいかわ × 松屋/松のや
コラボキャンペーン開催決定！
コラボメニュー・おこさまメニューをご注文でオリジナルグッズをプレゼント！🎁
🔔1月6日(火)10:00からスタート！ pic.twitter.com/JWiFwu9I1M
(C) MATSUYA FOODS HOLDINGS CO., LTD. All Rights Reserved.
(C)nagano